Fedez sull’addio a X Factor: ‘Al mio posto ci sarà un artista che ha sempre sputato sui talent’

Dopo essere stato giudice per cinque edizioni consecutive, Fedez lascia ‘X Factor’. Una notizia data già tempo fa e confermata dal rapper di recente. Il cantante ha infatti risposto a una domanda di un suo fan su Instagram, l’artista non si è limitato solo a ribadire il suo allontanamento dallo show di Sky, ma ha anche provato a fare un’ipotesi su chi prenderà il suo posto.

Dopo Manuel Agnelli anche Fedez lascia X Factor e ovviamente è partito il toto nomi. Chi sostituirà il rapper e il leader degli Afterhours? Il marito di Chiara Ferragni ha già un’idea e ne ha parlato su Instagram con un fan.

Fedez racconta chi lo sostituirà a X Factor

‘Sono cambiate tante cose, ed è difficile per me adattarmi. Sento il bisogno di chiudere un cerchio e dedicarmi alla mia famiglia’, ha detto il rapper parlando della decisione di dire addio a X Factor.

‘Faccio una previsione di Nostradamus (tenetela a mente): sicuramente ci sarà un artista che ha sempre sputato merda sui talent (X Factor nello specifico) sia nei pezzi che nelle interviste. Che ha criticato me o altri giudici in diverse occasioni. Questo perché l’underground a volte (non sempre) è incoerenza e moralismo che si sposano con la frustrazione. Sarà l’anno in cui i nodi verranno al pettine, insomma’, ha poi continuato il marito di Chiara Ferragni.

Sky ovviamente non ha ancora annunciato chi sarà il sostituto del rapper. L’artista non è il solo a fare delle ipotesi. Tra i nomi spuntati fuori: J-Ax che ha da poco interrotto la collaborazione con Fedez.

Non solo, c’è chi scommette che sarà Ghali il prossimo giudice di X Factor e chi lancia il nome di Salmo che con Fedez ha anche avuto un battibecco sui social.

Fedez e la lite con Federico Zampaglione dei Tiromancino

Salmo non è l’unico che ha ‘litigato’ con Fedez sui social, anche Federico Zampaglione dei Tirmancino si è reso protagonista di un botta e risposta con il rapper.

Attraverso l’account dei Tiromancino, Zampaglione ha scritto: ‘Mi viene da ridere leggendo recensioni su recensioni che stroncano l’ex idolo (clown) di turno… Quando da Instagram devi portare le tue chiappe in uno studio e registrare musica e parole CONVINCENTI è tutta un’altra storia e qualcuno lo sta capendo bene’. Fedez si è sentito chiamare in causa e ha risposto: ‘Anche a me viene da ridere pensa un po’. Quindi per essere veri artisti devo fare tweet dove elargisco sentenze sui dischi degli altri? Meglio essere un clown, c’è più dignità’

Zampaglione ha fatto notare che nel post iniziale non aveva fatto precisi riferimenti, ma molti hanno pensato che il suo attacco si riferisse a Fedez, il leader dei Tiromancino non lo ha rinnegato. ‘Nel mio tweet non c’ era un nome né un riferimento preciso a nessuno. C’ era la parola CLOWN e moltissimi di voi spontaneamente hanno messo un nome ben preciso vicino alla parola CLOWN/PAGLIACCIO. Ebbene se in così tanti avete fatto quel nome… fatevi due domande sul perché’, ha scritto.