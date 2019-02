Fabio Colloricchio, nuovo flirt dopo Nicole Mazzocato? Lei è la ex fidanzata di Irama

Solo qualche giorno fa, Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato annunciavano la fine della relazione nata negli studi di Uomini e Donne. Oggi, però, pare che lui abbia già un nuovo flirt.



I personaggi nati negli studi televisivi di Maria De Filippi, anche in questo caso, sembrano intrecciarsi di nuovo e, secondo indiscrezioni, Fabio Colloricchio è stato avvistato in compagnia di Yanirsa, ex fidanzata di Irama. L’ex tronista di Uomini e Donne, dunque, pare abbia voltato pagina in modo molto veloce e, mentre molti follower hanno segnalato a Nicole il gossip che circola sul suo ex fidanzato, lei ha preferito non commentare: ‘La mia vita fortunatamente è altro…ognuno è libero di fare ciò che vuole’.

Nicole Mazzocato e l’addio a Fabio Colloricchio

Nicole, quindi, sembra non essere affatto colpita dal gossip sul flirt tra Colloricchio e Yanirsa o, forse, ha preferito non polemizzare.

Dopo l’annuncio della fine della relazione via social, la Mazzocato aveva spiegato al settimanale Spy i motivi per cui lei e Fabio si erano detti addio.

‘Non c’è una verità nascosta sulla fine della nostra storia d’amore. Tutti ipotizzano messe in scene e tradimenti, ma noi siamo sempre stati sinceri, prima con noi stessi e poi con gli altri’.

Alla base della rottura, infatti, pare ci siano ‘caratteri e origini diverse’: ‘Se non si riesce a trovare un giusto equilibrio di coppia, i sentimenti e la storia vengono trascinati in un vortice senza fine’.

‘Abbiamo tentato tutto il possibile e l’immaginabile. Siamo anche andati a fare terapia di coppia perché credevamo in noi e nei nostri sentimenti, ma non è servito’ – ha concluso lei.

Tra i due, però, pare sia rimasto un ottimo rapporto: ‘Abbiamo deciso di preservare il bel ricordo della nostra storia e infatti sono sicura che continueremo a volerci bene’.

Fabio Colloricchio e Yanirsa, cena per due?

Se la Mazzocato ha deciso di dedicarsi a sé stessa e al lavoro dopo la fine della storia con Colloricchio, quest’ultimo sembra essersi gettato tra le braccia di Yanirsa.

Nelle ultime ore, infatti, lei ha pubblicato numerose Instagram story in cui riprende una ‘cena per due’, senza mai svelare l’identità dell’altro.

In tanti, però, hanno riconosciuto la voce di Fabio Colloricchio che, a questo punto, sembra aver davvero voltato pagina e dimenticato Nicole.