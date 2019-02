Caterina Balivo: ‘L’anno scorso Sanremo l’ha vinto Gabbani’. Gaffe a Vieni da Me

Oggi a Vieni da Me abbiamo scoperto che Caterina Balivo ha qualche problema con l’albo d’oro del Festival di Sanremo. Durante lo spazio della trasmissione dedicata alla kermesse canora, quest’anno prevista dal 5 al 9 febbraio 2019, la conduttrice ha completamente ‘cannato’ il nome del vincitore della passata edizione, attribuendo il successo a un altro cantante. Cose che capitano, naturalmente, ma la gaffe rimane!

In studio si stava discutendo della popolarità delle canzoni vincitrici degli ultimi Festival della canzone italiana, quando l’ospite della puntata Alessandro Cecchi Paone ha chiesto a bruciapelo: ‘Chi ricorda chi ha vinto Sanremo l’anno scorso?’ Domanda a cui Caterina Balivo ha risposto senza esitazioni: ‘Gabbani’!

Nel 2018 hanno vinto Meta e Moro, non Gabbani

Peccato però che nel 2018 a trionfare siano stati Ermal Meta e Fabrizio Moro con ‘Non mi avete fatto niente’, mentre la vittoria di Francesco Gabbani al Festival di Sanremo risale al 2017 con il tormentone ‘Occidentali’s karma’.

Accortasi della gaffe a Vieni da Me Caterina Balivo ha provato a metterci una pezza, ma gli opinionisti in studio invece di supportarla l’hanno affossata con sadica soddisfazione: ‘Grazie per esserti ricordata chi ha vinto lo scorso anno il Festival’, ha detto per esempio un sarcastico Francesco Facchinetti, e anche gli altri ospiti non sono stati da meno. Povera Caterina…

A Vieni da Me l’appello di Iva Zanicchi per il premio rubato

La puntata di Vieni da Me dedicata al Festival di Sanremo 2019 è risultata gustosa anche per l’accorato appello lanciato dalla sempre vulcanica Iva Zanicchi, a cui hanno rubato il premio ricevuto 50 anni fa per la vittoria a Sanremo con ‘Zingara’: ‘Mi è successa una cosa molto sgradevole, una cosa che mi fa star male’, ha rivelato in un video diffuso sui social, ‘Mi hanno rubato la Palma d’oro per Zingara. Il valore in sé è nullo, ma per me ha un valore sentimentale grandissimo. Fate girare questo filmato, vorrei con tutto il cuore tornare in possesso del premio’.

Per la serie ‘mal comune mezzo gaudio’, Facchinetti Jr ha raccontato che anche a suo padre Roby hanno sgraffignato il premio vinto nel ’90 con i Pooh per ‘Uomini soli’.