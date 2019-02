Beyoncé e Jay-Z regalano 30 anni di concerti a chi diventa vegano

Se siete fan di Beyoncé e Jay-Z e state pensando di cambiare tipo di alimentazione, c’è l’iniziativa che fa per voi: i due artisti statunitensi, che nella vita sono pure moglie e marito, hanno lanciato un curioso concorso che mette in palio fino a 30 anni di concerti gratis a chi sceglierà di diventare vegano e avrà poi la fortuna di essere estratto come unico vincitore.

Il contest per assistere quasi vita natural durante ai concerti di Beyoncé e Jay-Z (però, con tutto il rispetto, ve li immaginate questi due tra venti o trent’anni?) è stato ideato da Marco Borges, personal trainer della celebre coppia, in collaborazione con The Greenprint Project, che si occupa di promuovere stili di vita più sani.

Il regolamento del concorso prevede che si possano vincere biglietti per seguire dal vivo e gratis gli spettacoli di Beyoncé e Jay-Z per i possimi 30 anni, ma con la limitazione di massimo un concerto per ciascun tour. Per partecipare alla ‘lotteria’, che scade il prossimo 22 aprile, è necessario avere almeno 18 anni e la residenza negli Stati Uniti. Non è chiaro però come faranno a capire che i partecipanti abbiano effettivamente abbracciato la dieta vegan…

Comunque non la prima volta che la popstar e il rapper lanciano un’iniziativa a favore del veganesimo. Già qualche anno fa, infatti, i coniugi Carter avevano investito in ’22 Days Nutrition’, un servizio di consegna a domicilio di pasti vegani ideato sempre con il loro personal trainer Marco Borges (che, a naso, dev’essere un tipo dai modi molto convincenti).

Ricordiamo che Jay-Z e Beyoncé sono diventati vegani in periodi differenti: se l’ex Destiny’s Child ha annunciato la sua nuova scelta alimentare solo a marzo 2018, poco prima di esibirsi al Coachella Festival, Jay-Z lo è invece di più di sei anni. E adesso hanno deciso entrambi di coinvolgere anche i rispettivi fan: ‘Non potete immaginare il grande impatto positivo che potrete dare al mondo diventando vegani’, hanno dichiarato di recente, ‘Dobbiamo farlo tutti, per la nostra salute e per quella del nostro pianeta’.