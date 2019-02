Barbara D’Urso: ‘John Vitale se la vedrà con me in tribunale’. Lui si ritira da L’Isola14

Barbara D’Urso ha duramente replicato agli insulti social che John Vitale, ex naufrago de L’Isola dei famosi 14, le ha rivolto. Intanto, in Honduras, lui ha preferito ritirarsi dal gioco per tornare in Italia.



Barbara D’Urso ha scelto di rispondere alle ingiurie che John Vitale le ha rivolto, attraverso le telecamere di Domenica Live. La conduttrice, che ha ringraziato Alessia Marcuzzi, Alba Parietti e Alda D’Eusanio per il modo in cui hanno difeso lei e tutte le donne dagli attacchi maschilisti, ha detto la sua e annunciato che Vitale se la vedrà con lei direttamente in tribunale.

Barbara D’Urso: ‘Chi insulta una donna, le insulta tutte!’

‘Non voglio dire come avrei agito o reagito io, ma sono grande e strutturata e probabilmente questa persona se la vedrà con me in tribunale’ – ha esordito la D’Urso dopo aver riassunto quanto accaduto a L’Isola dei famosi 14.

‘Il vero problema è che ci sono migliaia di donne che subiscono tutto questo e la cosa più triste sono gli amici di questa persona che continuano a scrivere che non c’è nulla di male’.

‘L’offesa verbale non è contro Barbara D’Urso’ – ha aggiunto la conduttrice di Domenica Live, facendosi portavoce di chi, a differenza sua, subisce quotidianamente senza ribellarsi.

Ricordando che ci sono ‘ragazzine che si sono tolte la vita per quello che viene scritto sui social’, la D’Urso ha rimproverato Alvin che, in diretta da L’Isola dei famosi 14, ha sottolineato come siano violenti anche i commenti che sui social vengono rivolti agli uomini.

‘Sono rimasta male perché, caro Alvin, anche se lo avesse scritto contro un uomo sarebbe stato grave…ma non è la stessa cosa! Le donne non si toccano e non si insultano!’.

‘Chi insulta una donna, insulta tutte le donne’ – ha continuato la conduttrice, rivolgendosi poi direttamente a Vitale che, dopo essere stato ospite a Pomeriggio 5, ha speso parole di elogio nei suoi confronti.

‘Beh, se pensi questo di me e se sei un uomo, non vieni nel mio studio a baciarmi e leccarmi il fondoschiena…né a me né a nessun altra!’.

John Vitale si ritira da L’Isola dei famosi 2019

Intanto, poco prima della messa in onda della puntata del 3 febbraio de L’Isola dei famosi 2019, John Vitale ha preferito ritirarsi dal gioco.

Alessia Marcuzzi, in diretta su Canale 5, ha annunciato la notizia mandando in onda il confessionale dell’ex naufrago.

‘Non è un abbandono bensì un traguardo. A casa ho lasciato persone che hanno più loro bisogno di me’ – ha detto John – ‘Le parole di Alessia mi hanno aiutato a riflettere e non mi hanno ferito. Anche questo mi è servito a crescere. Ho capito la lezione, chiedo ancora scusa, e spero ancora di poterle fare di persona’.