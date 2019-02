Isola 14, Taylor Mega: ‘Ho avuto problemi di tossicodipendenza’

Durante la seconda puntata de L’Isola dei famosi 14, Taylor Mega si è confessata davanti alle telecamere raccontando i suoi problemi di tossicodipendenza.



La nota influencer, eliminata poi dal pubblico da casa, è stata duramente attaccata durante la prima puntata de L’Isola 14 per alcune sue dichiarazioni su Instagram che facevano pensare che la partecipazione al reality show dipendesse da motivazioni meramente economiche. Finita in nomination con Kaspar Capparoni e Demetra Hampton, Taylor Mega ha vissuto la sua settimana in Honduras mostrando la parte più intima e personale di sé e svelando a tutti una persona più sensibile di quanto possa apparire sui social.

Taylor Mega, il messaggio ai giovani: ‘Non drogatevi!’

Venuta a conoscenza di alcune illazioni sul suo conto, Taylor Mega ha ammesso di essere una ragazza abbastanza complessa e di aver scelto di partecipare a L’Isola 14 consapevole che i fantasmi del passato sarebbero venuti fuori.

Così, infatti, è stato: Taylor ha raccontato di aver avuto problemi di tossicodipendenza, di aver fatto uso di ogni tipo di droga e di esserne uscita da sola per il bene verso se stessa e, in primis, verso la sua famiglia.

‘Non è stato facile per me aprirmi su un argomento che mi tocca così’ – ha detto lei ad Alessia Marcuzzi, lanciando poi un messaggio a tutti i ragazzi che sono nel tunnel della droga.

‘Non drogatevi! Perché anche le canne, anche se sembrano una caz****, non sono la vita reale…Qualsiasi tipo di droga, non usatela!’.

Taylor Mega, la telefonata della mamma Letizia

Spaventata da come i genitori avessero potuto reagire alle sue rivelazioni sul passato da tossicodipendente, Taylor ha prima ricevuto un videomessaggio da parte della madre e, poi, una chiamata.

In lacrime, la Mega ha ribadito alla mamma quanto lei e tutta la sua famiglia siano stati importanti e siano il suo punto di riferimento.

‘Sono fortunata perché ho una famiglia che mi è sempre stata vicino e, al giorno d’oggi, la famiglia è tutto’ – ha detto commossa, chiedendo poi alla madre come avesse preso le sue confessioni sull’uso di droga.

‘Tacere non vuole dire non sapere’ – ha detto la signora Letizia in collegamento telefonico con la figlia – ‘Con i figli bisogna avere una psicologia fuori dal comune’.

‘Mami, in questi anni siete stati la mia forza e se non avessi avuto voi, non sarei stata nessuno’ – ha replicato la Mega, prima di salutare la madre.

Alessia Marcuzzi, Alda D’Eusanio e Alba Parietti si sono complimentate con lei per il modo in cui ha scelto di affrontare L’Isola dei famosi 14 e per le sue confessioni coraggiose.

Tuttavia, il pubblico ha preferito non premiarla e Taylor è tornata a casa alla prima nomination.

