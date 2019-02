Isola 14, Alessia Marcuzzi chiede l’espulsione di John Vitale: ‘Riprovevoli gli insulti alla D’Urso’

Bufera su John Vitale, concorrente de L’Isola dei famosi 14 approdato in Honduras dopo aver partecipato a Saranno Isolani. Scovati alcuni suoi insulti social contro Barbara D’Urso, Alessia Marcuzzi ne ha chiesto l’espulsione.



Negli ultimi giorni John Vitale è stato protagonista di una serie di attacchi dovuti ad alcune esternazioni volgari fatte un anno fa sui social contro Barbara D’Urso. E’ stata Selvaggia Lucarelli a farsi portavoce degli insulti che il concorrente de L’Isola 14 ha rivolto alla conduttrice Mediaset, salvo poi definirla una ‘grande donna’ una volta ospitato negli studi di Pomeriggio 5. Così, Alessia Marcuzzi ha scelto di non tacere sull’argomento e durante la puntata del 31 gennaio ha rimproverato duramente vitale per l’atteggiamento da cyberbullo.

Alessia Marcuzzi vs John Vitale: ‘Tutto deplorevole’

‘Non solo sono state fatte delle offese ad una professionista, ad una collega, che è Barbara D’Urso, ma ad una donna. Hai scritto delle cose pesantissime’ – è intervenuta la Marcuzzi, prima di lasciare la parola a John.

‘Questi leoni da tastiera scrivono cose indicibili sui personaggi famosi e poi, quando li incontrano, grandi ovazioni: la trovo una cosa deplorevole!’.

‘Noi adulti dovremmo dare l’esempio ai giovani perché questo è cyberbullismo e poi queste cose scritte sono gravissime!’ – ha concluso la conduttrice, permettendo a Vitale di spiegare i motivi di questi insulti.

‘Ho sbagliato, ho fatto una caz****, chiedo scusa a tutte le donne d’Italia e del mondo’ – ha tentato di dire il concorrente de L’Isola 14 – ‘Se l’ho scritto, non ricordo il motivo’.

‘Se fosse per me tu dovresti essere eliminato dalla trasmissione’ – ha concluso la Marcuzzi, che non ha voluto sentire ragioni.

John Vitale sotto accusa a L’Isola 14

Pur continuando a chiedere scusa, John Vitale è stato duramente attaccato anche dalle opinioniste de L’Isola 14.

‘Queste frasi scritte con leggerezza, senza nemmeno cancellarle, fanno parte di una cultura dilagante di offesa libera alle donne!’ – ha sbottato Alba Parietti, mentre Alda D’Eusanio le ha fatto eco.

‘Qui non si tratta di chiedere scusa, c’è proprio un difetto iniziale. Lui continua a dire ‘se l’ho scritto’ e ‘non ricordo il frangente’ – ha detto la D’Eusanio – ‘Beh, figlio mio, cose del genere non si pensano nemmeno quindi tu non sei un leone da tastiera, sei un imbecille, con e senza tastiera!’

John Vitale, quindi, è finito direttamente al televoto e spetterà al pubblico da casa decidere se eliminarlo o meno dal gioco.