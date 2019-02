Gerò Carraro: ‘Ho tradito Simona Ventura? Una balla’

Gerò Carraro rompe il silenzio e risponde alle dichiarazioni dell’ex fidanzata Simona Ventura. La conduttrice ha infatti lasciato intendere che la relazione di Carraro con Laura Moretti sia iniziata prima che la loro love story giungesse al termine. I due si sono detti addio dopo 8 anni d’amore e dopo la rottura hanno trovato entrambi un nuovo amore.



Simona Ventura è felicemente fidanzata con Giovanni Terzi, mentre Gerò Carraro è legato a Laura Moretti. Nonostante la conduttrice e l’imprenditore abbiano deciso di mantenere ottimi rapporti dopo la separazione, Carraro si è probabilmente infastidito per le dichiarazioni della sua ex e ha smentito di averla tradita.

Gerò Carraro nega si aver tradito Simona Ventura

‘Anche lui ha ritrovato l’amore e gli auguro di essere felice. Però la relazione con Laura Moretti durava da tempo e se lui lo avesse ammesso, ci saremmo risparmiati tanti fastidi. Pazienza. Non aggiungo altro perché io e Gerò ci siamo lasciati con civiltà e così deve proseguire il nostro rapporto’, ha detto la Ventura in una recente intervista a Oggi.

Insomma, dai toni dell’intervista sembra che super Simo si sia voluta togliere qualche sassolino dalla scarpa. Gerò Carraro però ha negato di aver iniziato la relazione con Laura Moretti quando era ancora impegnata con la futura conduttrice di ‘The Voice’.

Rintracciato dal direttore di Novella 2000, Carraro ha dato la sua versione dei fatti sul presunto tradimento. Roberto Alessi ha dedicato un editoriale alla vicenda. Il giornalista ha avuto un colloquio telefonico molto veloce con l’imprenditore che per otto anni è stato legato a Simona Ventura.

Carraro, anche se molto velocemente, non si è lasciato sfuggire l’occasione di replicare alle dichiarazione della sua ex. ‘Io e Laura insieme quando stavo con Simona? Questa è una balla grande come una casa’, avrebbe detto l’imprenditore al direttore. Gerò Carraro ha quindi smentito Simona Ventura.