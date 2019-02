Francesco Renga: ‘Io e Ambra sempre con i paparazzi tra i piedi, ora sono più sereno’

In undici anni di vita insieme Francesco Renga e Ambra Angiolini hanno sicuramente vissuto tanti momenti felici, e fatto due bambini bellissimi che si chiamano Iolanda e Leonardo, ma probabilmente non sono riusciti a trovare la serenità necessaria per continuare il loro rapporto, anche a causa di fattori esterni come l’assillo costante dei paparazzi. Lo ha spiegato lo stesso cantante bresciano a pochi giorni dal debutto al Festival di Sanremo 2019, dove canterà il brano ‘Aspetto che torni’.

‘È vero, dopo l’addio con Ambra i paparazzi mi hanno quasi lasciato in pace’, ha confermato Renga al Corriere della Sera, ‘Diciamo che lei e io eravamo un catalizzatore, mentre adesso che sono fidanzato con una donna lontana dal mondo dello spettacolo (Diana Poloni, che di mestiere si occupa di risorse umane in un’azienda, ndr) vivo una situazione più tranquilla e serena’.

In pratica Francesco Renga ha ammesso che i fotografi erano interessati soprattutto ad Ambra, o comunque al binomio Ambra + cantante famoso: uscita lei dalla coppia, l’hanno finalmente mollato!

‘Oggi siamo tutti più sereni: i ragazzi, Ambra e io’

‘Oggi siamo tutti più sereni’, ha proseguito il cantante, ‘I ragazzi, Ambra e io. Nel momento in cui attraversi una separazione provi sempre un senso di sconfitta, c’è sempre la paura di dare un dolore ai propri figli. Non capisco chi, dopo l’adolescenza, la fa tanto lunga per la fine di una storia dove non sono coinvolti bambini. A distanza di tre anni guardo a come stanno loro e mi sento felice, fortunato e sereno’.

‘Se ho un impegno preferisco rimanere con i miei figli’

Tra l’altro dopo la separazione (non si può parlare tecnicamente di divorzio perché Francesco Renga e Ambra non sono mai stati sposati) l’ex Timoria ha imparato pure a fare il ‘mammo’: ‘Ero già abituato a stare da solo con loro, e in questi ultimi anni il nostro rapporto si è fortificato ancora di più. Se in passato avevo un impegno il venerdì o il sabato non c’era problema, ci andavo. Adesso preferisco rimanere con i miei figli: rivendico la semplicità dello stare in famiglia’.

‘Aspetto che torni’ non è dedicata ad Ambra

Infine una precisazione: il titolo della canzone sanremese ‘Aspetto che torni’ non sottintende in alcun modo un messaggio speciale per la sua ex compagna (che in ogni caso sta vivendo una felice relazione con Massimiliano Allegri). ‘No, parla invece del dolore per la perdita di mia madre e per la malattia di mio padre, ma anche della serenità conquistata con un nuovo amore’.