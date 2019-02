Cristiano Ronaldo in lutto: è morto il padre di Georgina Rodriguez

Il fuoriclasse della Juventus Cristiano Ronaldo è in lutto. È morto a Buenos Aires Jorge Eduardo Rodríguez Gorjon, padre della compagna del calciatore, Georgina Rodriguez. L’uomo era un ex allenatore di calcio, aveva 70 anni e versava già da tempo in precarie condizioni di salute dopo aver subito un’ischemia cerebrale circa due anni e mezzo fa. Al momento del decesso Georgina si trovava già in Argentina, come si intuisce da alcune immagini pubblicate sui social nei giorni scorsi, forse perché le condizioni del papà si erano improvvisamente aggravate.

A scanso di equivoci diciamo subito che Cristiano Ronaldo si trova attualmente a Torino, per cui non dovrebbero esserci dubbi sulla sua presenza in campo nella prossima partita della Juventus contro il Parma, fissata sabato 2 febbraio allo Stadium. Vedremo poi se alla fine del match CR7 deciderà di recarsi a Buenos Aires (che non è proprio dietro l’angolo) per assistere ai funerali del suocero.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si sposeranno lo stesso?

La morte del padre di Georgina Rodriguez potrebbe avere invece qualche conseguenza sull’ipotesi di matrimonio nel 2019 tra Cristiano Ronaldo e la sua bella compagna. Le nozze non sono mai state annunciate ufficialmente, ma dal Portogallo sono sicuri che Georgina e CR7 sarebbero pronti a dire Sì subito dopo la fine della stagione calcistica 2018-19, approfittando dell’assenza di grandi manifestazioni internazionali come Mondiali o Europei.

Leggi anche: Cristiano Ronaldo sposa Georgina Rodriguez? L’indizio è un anello da 8 mila euro

CR7 ha chiesto la mano della sua bella regalandole un prezioso Cartier

Ronaldo avrebbe chiesto a Georgina di sposarlo nel corso di una breve vacanza trascorsa lo scorso mese di novembre a Londra per festeggiare il primo compleanno della piccola Alana Martina (l’unica figlia della coppia, poi lui ne ha altri da madri surrogate), accompagnando la richiesta con un anello Cartier da 8 mila euro. Si presume che la risposta della Rodriguez sia stata positiva…

Prima di conoscere il calciatore, Georgina lavorava come commessa

Georgina Rodriguez, fidanzata di Cristiano Ronaldo, è una modella argentina naturalizzata spagnola, anche se quando ha conosciuto il campione della Juventus lavorava come commessa in un negozio d’abbigliamento di Madrid, impiego che ha poi dovuto lasciare per la popolarità derivata dall’essere la fidanzata di Ronaldo (ma soprattutto perché non aveva più bisogno di lavorare, tanto meno come commessa). Le prime immagini di CR7 e Georgina insieme sono iniziate a circolare nell’autunno del 2016, mentre la prima uscita pubblica è avvenuta in occasione dei premi FIFA del 2017.