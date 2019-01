Paola Barale ha un nuovo fidanzato? Alessandro Carollo le avrebbe rubato il cuore

La vita sentimentale di Paola Barale potrebbe essere tornata a sorridere accanto ad un nuovo fidanzato: secondo indiscrezioni sarebbe Alessandro Carollo il nuovo amore della conduttrice.



Dopo la lunga e travagliata relazione con Raz Degan, Paola Barale si è sempre dichiarata single. Sembrava che l’amore tra i due fosse scoppiato nuovamente durante L’Isola dei famosi tant’è che, dopo la partecipazione di Degan al reality show, la coppia era stata avvistata in quel di Ibiza. Poi, una serie di smentite e dichiarazioni in cui entrambi si dicevano legati da affetto, ma non più uniti come fidanzati. La Barale, quindi, non si è più mostrata accanto ad un’altra figura maschile, almeno fino all’arrivo del suo osteopata…

Paola Barale, amicizia o amore con Alessandro Carollo?

Stando a quanto svelato dal settimanale Novella 2000, quella tra Paola Barale e Alessandro Carollo potrebbe non essere una semplice amicizia.

‘Paola Barale, di ritorno dopo i suoi lunghi viaggi in terre esotiche, si reca sempre più spesso alla Clinica Villa Arbe a Milano dal suo osteopata personale’ – si legge sul settimanale diretto da Roberto Alessi.

I ben informati, infatti, vedono nel dottor Carollo il possibile nuovo fidanzato della conduttrice che, in alcuni suoi post social, ha anche condiviso con i follower le sedute dall’osteopata di fiducia.

‘Da quando ho conosciuto Ale, diciamo che andare dall’osteopata non è poi così male!’ – ha detto la Barale in un video pubblicato su Instagram.

Lui, dal canto suo, la invita ad un’esperienza in paracaduta alla quale, però, lei pare non sentirsi ancora pronta: ‘Carollo, vabbè che sei il mio angelo, però per il paracadute pensiamoci ancora un po’’ – ha scritto ancora lei sui social.

Alessandro Carollo, chi è l’osteopata di Paola Barale?

Alessandro Carollo, nonostante sia un medico, non è un volto del tutto sconosciuto al mondo dello spettacolo.

Giovane e aitante, potrebbe essere considerato ‘l’osteopata dei vip’: sul suo sito web, infatti, sono tantissimi i volti noti che si sono rivolti a lui per ‘mettersi apposto’.

Carollo, inoltre, collabora con la trasmissione Il mio medico su Tv2000 e sembra essere davvero uno dei dottori più ricercati da parte dei vip.

Chissà se Paola Barale non sia rimasta affascinata dal giovane Alessandro Carollo tanto da iniziare con lui un flirt in gran segreto.