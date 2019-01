Maria De Filippi in Rai per un incontro con Teresa De Santis: top secret le motivazioni

Nelle ultime ore, l’avvistamento di Maria De Filippi nei corridoi Rai ha fatto molto chiacchierare: quali sono i motivi per cui la direttrice di Rai 1, Teresa De Santis, ha chiesto in incontro con la conduttrice Mediaset?



L’ultima volta che Maria De Filippi è stata vista nei corridoi di Viale Mazzini risale al 2017, in occasione dell’ultimo Festival di Sanremo condotto da Carlo Conti. Quell’anno, il presentatore riuscì a ‘strappare’ per una sola settimana la De Filippi a Mediaset portandola con sé sul palco del Teatro Ariston. Dopo quell’esperienza, però, ‘Queen Mary’ dichiarò anche che non avrebbe più partecipato a Sanremo e il sì che ‘Carletto’ riuscì a strapparle fu solo per l’amicizia che li lega.

Leggi anche: Maria De Filippi su Sanremo 2018: ‘Sbagliano a non prendere cantanti dei talent’

Maria De Filippi negli studi di Viale Mazzini: perché?

Il ritorno di Maria De Filippi nei corridoi della Rai, dunque, potrebbe far pensare ad una possibile partecipazione della conduttrice al Festival di Sanremo 2019.

Avvistata a Viale Mazzini senza accompagnatori, la conduttrice Mediaset ha incontrato la direttrice di Rai 1, Teresa De Santis, ma sulle motivazioni di questo confronto vige assoluto silenzio.

Una delle ipotesi è, come detto, una nuova apparizione della De Filippi all’Ariston accanto a Claudio Baglioni.

La seconda, forse più remota, potrebbe essere ricondotta ad un progetto targato ‘Maria’ in occasione della 70esima edizione del Festival, quella del 2020.

Certo è che Maria De Filippi è legata ancora a Mediaset per un altro anno: restano fermi quattro suoi programmi tra i più seguiti di sempre e Piersilvio Berlusconi si lascerà sfuggire difficilmente una fuoriclasse come lei.

Leggi anche: Maurizio Costanzo e Maria De Filippi in Rai: trattative in corso per la Fascino

Maria De Filippi in Rai per un’ospitata da Mara Venier?

Maria De Filippi potrebbe aver incontrato la direttrice di Rai 1 anche per una semplice ospitata a Rai 1 dall’amica Mara Venier.

La conduttrice di Domenica In, molto legata alla collega con la quale ha lavorato a Tu sì que vales, potrebbe aver avanzato la proposta di una intervista alla De Filippi durante la sua trasmissione.

Potrebbe essere questo, quindi, il motivo del confronto tra ‘Queen Mary’ e la De Santis a Viale Mazzini: staremo a vedere cosa accadrà nei prossimi giorni…