Loredana Lecciso ‘si vendica’ di Romina Power durante 55 Passi nel Sole?

Mentre Canale 5 trasmetteva la favola della famigliola riunita, la grande esclusa Loredana Lecciso si è ‘vendicata’ di Romina Power postando nello stesso istante un video su Instagram nel quale canta a squarciagola Nostalgia Canaglia in compagnia di Al Bano. Prosegue insomma la ‘guerra a distanza’ tra le donne che hanno contrassegnato la vita del cantante pugliese, una guerra senza esclusione di colpi che ci sta divertendo tantissimo.

Riepiloghiamo velocemente gli ultimi avvenimenti: su Canale 5 è andato in onda lo show in due puntate ’55 Passi nel Sole’ per festeggiare i 55 anni di carriera di Al Bano. Lo spettacolo, molto apprezzato dal pubblico, si è risolto in una celebrazione della coppia formata da Al Bano e Romina Power, con la partecipazione straordinaria dei figli Yari, Cristel e Romina Jr.

Nessun cenno di Loredana Lecciso in 55 Passi nel Sole

Completamente ignorati, invece, Loredana Lecciso, che pure ha vissuto con Carrisi per quasi vent’anni, e Jasmine e Bido, i ragazzi nati dalla relazione tra la bionda showgirl e il cantante di Cellino San Marco. Nessun cenno, nessun riferimento: come se non esistessero.

‘Loredana l’avevo invitata ma non è voluta venire, del resto non canta’, ha spiegato Al Bano per smorzare le polemiche, ‘E neanche i due miei figli più piccolini, per problemi scolastici e di opportunità. Però li adoro, sono loro che mi hanno fatto scoprire la musica di oggi’.

Come la Lecciso si è ‘vendicata’ di Romina Power

Insomma, Al Bano per lo meno ci ha provato a motivare l’assenza dell’altra metà della sua famiglia, ma la ‘perfida’ Loredana Lecciso ha deciso di prendersi ugualmente un pezzetto di scena intervenendo sui social durante la trasmissione della seconda puntata dello show.

Per rispondere a modo suo alla più esperta ‘rivale’ Romina Power, Loredana ha pubblicato infatti un video molto significativo nel quale si vedono lei, Al Bano, Pupo e Mara Venier abbracciati e intenti a cantare Nostalgia Canaglia.

Cosa ci facevano Al Bano e la Lecciso alla stessa festa?

Il video, leggiamo su Il Tempo, è stato registrato al super party di Sandra Carraro, moglie di Franco e regina dei salotti romani. Party al quale Al Bano e Loredana Lecciso hanno evidentemente partecipato insieme. Che dire, qui gatta ci cova…