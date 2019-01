Eva Henger: ‘Presenterò denuncia contro Francesco Monte per i reati in Honduras’

Continua la guerra a distanza tra Eva Henger e Francesco Monte, che ha querelato la ex naufraga per diffamazione dopo le dichiarazioni durante L’Isola dei famosi 2018.



Il canna-gate che lo scorso anno ha tenuto banco per una intera stagione televisiva, quindi, torna ad interessare dopo la querela di Francesco Monte contro Eva Henger e le decisioni di quest’ultima in merito. La ex naufraga, in una intervista concessa al settimanale Oggi, ha spiegato quanto sta accadendo negli ultimi giorni e si è detta pronta al contrattacco perché certa di uscirne indenne: ‘Sono sicurissima che io verrò assolta o questo procedimento archiviato perché non sussiste diffamazione’.

Eva Henger vs Francesco Monte: ‘Era sicuro non uscisse la verità’

Eva Henger, prima di spiegare come ha deciso di rispondere alla querela di Francesco Monte, ha chiarito: ‘Era una denuncia per diffamazione, fatta prima che Striscia la notizia lo inchiodasse con l’analisi dei video e nella denuncia ha fatto un riferimento alla produzione che lo difendeva’.

‘Era sicuro che non sarebbe uscita mai la verità’ – ha aggiunto lei – ‘Denuncia la mia partecipazione a Domenica live, ma non denuncia invece la mia partecipazione ad altri programmi Mediaset’.

Secondo la Henger, che ha accusato Monte di aver fatto uso di sostanze stupefacenti su L’Isola dei famosi anche a Verissimo e negli studi del reality show, pare davvero strano che Francesco l’abbia accusata di diffamazione solo per quanto dichiarato a Domenica Live.

‘La diffamazione secondo loro c’è stata solo ed esclusivamente a Domenica live!’ – ha detto – ‘Ma io lì sono andata solo per difendermi e lo ribadisco: mi avevano insultata in tutti i modi dandomi della bugiarda, e difendermi mi pareva il minimo’.

Eva Henger, la denuncia contro Francesco Monte e Magnolia

Dopo la denuncia per diffamazione di Francesco Monte, quindi, Eva Henger è passata al contrattacco: ‘Ho intenzione di presentare una denuncia’.

‘Per i reati commessi in Honduras non esiste la prescrizione e io a causa dei comportamenti di Monte ho affrontato dei rischi’ – ha aggiunto lei – ‘Su Francesco Monte potrebbe indagare la Polizia dell’Honduras e la Polizia internazionale’.

Ma Monte non è l’unico ad essere finito nel mirino della Henger, che ha annunciato che potrebbe prendere provvedimenti anche contro Magnolia: ‘Lo sto valutando, ho diversi argomenti’.