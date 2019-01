Briatore – Gregoraci, l’accordo post separazione prevede pene salatissime

Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci si sono separati da più di un anno, ma soltanto adesso emergono alcuni retroscena sul contratto post matrimoniale. Contratto che, secondo certe indiscrezioni, conterrebbe alcune clausole molto severe con pene salatissime in caso di violazione. Di che si tratta?

A spifferare la vicenda durante il talk show CR4 – La Repubblica delle Donne è stato il solito Alfonso Signorini, giornalista e co-conduttore dell’ultimo Grande Fratello Vip, secondo cui Briatore e la Gregoraci avrebbero firmato un accordo che però riguarderebbe soltanto lei…

‘Lei per tre anni non deve finire sui giornali insieme a un altro uomo’

‘Lo sanno in pochi ma esiste un contratto post matrimoniale pazzesco fra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore’, ha detto Signorini, ‘Lui ha imposto a lei di che per tre anni non deve finire sui giornali insieme a un altro uomo, altrimenti deve pagare delle penali salatissime. Lei ha firmato ed ecco perché non la vediamo mai con altre persone. Magari si frequenta con qualcuno, ma si fa i fatti suoi’.

In realtà non è proprio così perché la Gregoraci negli ultimi mesi è stata più volte paparazzata in compagnia dell’imprenditore parmense Francesco Bettuzzi. È vero che nessuna foto li ha mai sorpresi in atteggiamenti intimi, ma la frequenza con cui sono stati beccati è molto sospetta. Chissà, quindi, se questi scatti hanno infranto o no l’accordo con Briatore…

Dopo 12 anni è dura la vita da separati

Dal canto suo l’ex manager di Formula 1 non sembrerebbe aver allacciato una nuova storia sentimentale (ma in ogni caso, secondo il presunto contratto, lui potrebbe farlo). Ogni tanto, giusto per attirare l’attenzione dei lettori, qualche magazine gli attribuisce una nuova liaison, come quella di qualche mese fa con l’attuale isolana Taylor Mega. Ma non è vero nulla.

La verità è che entrambi stanno facendo fatica a superare la separazione dopo 12 anni di matrimonio e un figlio: ‘È stato un capitolo importante della mia vita che è durato tanti anni e che è stato incoronato dall’arrivo di un figlio che amiamo entrambi moltissimo’, ha detto non a caso la Gregoraci, ‘È stata una fase lunga e importante, oggi restano l’affetto e un bambino stupendo’.

E, aggiungiamo noi, un accordo molto restrittivo…