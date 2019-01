Asia Argento via da Twitter per i post della Lega? Lei: ‘Non ce la faccio, loro sono in tanti, io sono sola’

Il 2019 di Asia Argento è iniziato senza Twitter, era il 3 gennaio scorso quando l’attrice ha annunciato che avrebbe abbandonato il social network. Tra le motivazioni che hanno spinto la figlia di Dario Argento a dire addio a Twitter, anche le polemiche con Matteo Salvini e i post della Lega contro di lei.

‘Troppe cattiverie nei miei confronti’, così Asia Argento aveva spiegato le motivazioni che l’hanno spinta ad abbandonare Twitter. Tra queste anche gli attacchi del leader del Carroccio, Matteo Salvini. ‘Questa è la ‘signora’ che mi insultava ogni due minuti, e mi ha dato del razzista e della m…a? Mamma mia che tristezza…’, aveva scritto in un Tweet il Ministro dell’Interno dopo l’esplosione del caso Bennett-Argento.

Asia Argento spiega perché ha lasciato Twitter

In un’intervista rilasciata a La Stampa, l’Argento ha spiegato che si è lasciata alle spalle Twitter e tutte le cattiverie nei suoi confronti compresi gli attacchi dei leghisti e di Matteo Salvini.

In merito alle polemiche con il Ministro dell’Interno l’attrice ha spiegato: ‘Non voglio saperne più nulla, mi sono tolta da Twitter. Anche quando hanno messo la mia faccia nei post con #leinoncisarà al raduno leghista di Roma, ho lasciato perdere, tanto è una partita persa. Non ce la faccio più, loro sono in tanti, io sono sola’.

L’Argento dunque ha lasciato il social network anche per allontanarsi dal clima di polemiche, di cattiverie e di odio che si respira in rete e che spesso l’ha travolta.

A proposito di uno dei temi più dibattuti sui social e che vede Matteo Salvini impegnato in prima linea, ovvero l’immigrazione, l’attrice ha commentato: ‘Noi ci troviamo in una posizione geografica che ci fa scontrare con questa realtà. Io sono per l’integrazione e mi vergogno molto dei discorsi che vengono fatti dai nostri politici. Mi fa del male. E, visto che in questo momento ci sono tante cose intorno a me che sono difficili, ho preferito mantenere le distanze’.

Asia Argento a The Voice insieme a Morgan?

Carlo Freccero aveva parlato della possibilità di vedere Asia Argento e Morgan insieme come giudici di The Voice. Una possibilità promossa dal cantante e anche dalla sua ex compagna, ma per ora ancora lontana.

‘Nessuno mi ha ancora contattata. Lavorare con Marco in un programma simile mi piacerebbe, darebbe grandi stimoli. Noi due ci siamo contaminati tanto in passato. Sarebbe una figata’, ha spiegato l’Argento.

L’attrice è molto impegnata sul fronte musicale. L’Argento ha infatti inciso ‘Gloria’ insieme agli Indochine un gruppo molto famoso in Francia. Il brano era già uscito nel 2017 in lingua francese ma è adesso disponibile anche in una versione italiana.