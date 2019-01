Antonella Clerici a cena con Anna Moroni e gli autori de La Prova del cuoco: i fan sognano

Antonella Clerici a cena con Anna Moroni e alcuni autori de ‘La Prova del cuoco’. Semplice rimpatriata o lavori in corso per la prossima stagione? I fan sognano di rivedere Antonellina ai fornelli su Rai 1 e nelle ultime settimane si rincorrono le voci circa un possibile ritorno della Clerici a ‘La Prova del cuoco’.

Molto probabilmente si è trattata di una semplice reunion tra vecchi colleghi, ma la foto che vede Antonella Clerici con alcuni autori del programma di Rai 1 e apparsa sul profilo Instagram di Anna Moroni, ha fatto sperare i fan. In più, c’è da dire che Antonellina non ha mai realmente staccato il cordone ombelicale da quello che televisivamente parlando è un po’ come un figlio.

Antonella Clerici a cena con Anna Moroni e gli autori de La Prova del cuoco

Antonella Clerici è stata ospite di Fiorello a Radio Deejay, la conduttrice era dunque a Roma e si è ritrovata con i vecchi colleghi del programma a cui ha dato i natali.

‘Che bella cenetta ieri sera con Antonellina mia, Zacky e Monichetta! Siamo proprio una vera famiglia! Come ci vogliamo bene! Sempre’, ha scritto Anna Moroni postando una foto della rimpatriata.

Anche Monica Parente e Fabrizio Zaccaretti, autori Rai e collaboratori del programma di cucina, hanno postato la foto. Entrambi hanno accompagnato l’immagine a espressioni come ‘famiglia’, ‘amicizia’, ‘per sempre’.

‘La vera Prova del cuoco siete voi’, si legge tra i commenti. Oltre a percepire un po’ di nostalgia, tra le reazioni degli utenti si legge anche la speranza che Antonellina possa tornare a indossare il grembiule per condurre il cooking show di Rai 1.

Non molti giorni fa ‘Oggi’ aveva lanciato l’indiscrezione secondo cui la Clerici tornerà al timone de ‘La Prova del cuoco’ il prossimo anno a causa degli ascolti non proprio entusiasmanti registrati dalla gestione di Elisa Isoardi.

La Clerici però ha cambiato totalmente vita, la conduttrice ha infatti lasciato Roma per trasferirsi in Piemonte insieme alla figlia Maelle e al compagno Vittorio Garrone. Il programma viene trasmesso dagli studi Rai della Capitale, ma secondo le indiscrezioni del settimanale diretto da Umberto Brindani l’azienda di servizio pubblico sarebbe disposta a spostare tutto a Milano.

Molti i fan che chiedono il ritorno di Antonellina alla guida de ‘La Prova del cuoco’, saranno accontentati? Non resta che attendere la presentazione dei palinsesti Rai. Intanto la Clerici tornerà sul piccolo schermo il prossimo 15 febbraio con Sanremo Young.