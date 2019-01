Alfonso Signorini: ‘Maria De Filippi e Costanzo dormono in camere separate’

Secondo il giornalista Alfonso Signorini, Maria De Filippi e Maurizio Costanzo dormono in camere separate di circa 24 anni, ovvero da quando si sono uniti in matrimonio nell’ormai lontano 1995 dopo cinque anni di fidanzamento. Non è chiaro come abbia fatto a scoprirlo, se si sia introdotto furtivamente di notte in casa Costanzo o se lo scoop sia frutto di una soffiata da parte di una fonte anonima, ma intanto sappiamo che la coppia d’oro della TV italiana vive da ‘separati in casa’.

Alfonso Signorini ne ha parlato a CR4 – La Repubblica delle Donne, il programma di Piero Chiambretti su Rete 4, mentre si trattava l’argomento dei cosiddetti ‘matrimoni bianchi’, quel tipo di relazioni sentimentali che prevedono tutto tranne che il sesso.

Quello tra Maria De Filippi e Maurizio Costanzo è un ‘matrimonio bianco’?

‘Sono tante le coppie famose e non che hanno abbandonato il sesso rimanendo comunque uniti’, ha spiegato Signorini, ‘A partire dall’antica Grecia per finire all’attore Daniel Craig, lo 007 cinematografico, che ha dichiarato di non avere molti rapporti con la moglie nonostante la adori e ci abbia comunque fatto un figlio insieme. In Italia invece abbiamo l’esempio di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo’.

‘Probabilmente fanno ancora qualcosa insieme, ma…’

I due, a quanto pare, non avrebbero mai messo i rapporti intimi in cima ai rispettivi pensieri: ‘Non è un mistero’, ha confermato il giornalista, ‘Che Maria abbia sempre dichiarato di essere ‘pigra’ per quanto riguarda il sesso. Probabilmente faranno ancora ‘qualcosa’ insieme, ma non mettono di certo il sesso al centro del loro rapporto’.

Costanzo: ‘È vero, non dormiamo insieme ma al mattino ci ritroviamo’

In realtà, come ha osservato giustamente qualcuno, lo scoop di Signorini è uno scoop a metà perché già in tempi non sospetti era stato lo stesso Costanzo a svelare la faccenda delle camere separate, giustificandola con motivi di opportunità: ‘Io sono uno che guarda la televisione fino a tarda notte, anzi fino al mattino, una roba insopportabile. Se dormissimo nella stessa stanza finiremmo per litigare. Però al mattino ci ritroviamo, o sono io che vado da lei o è lei che viene a trovare me, ci diamo il buongiorno’.

Solo il buongiorno, nulla di più.