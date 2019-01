Sanremo 2019, pronostici: per le agenzie di scommesse Ultimo sarà primo

A pochi giorni dall’inizio del Festival di Sanremo 2019 i pronostici per la vittoria finale indicano in Ultimo il più probabile vincitore della kermesse canora. Il nome del giovane cantautore romano è stato indicato da diverse agenzie di scommesse, che basando il loro business sull’affidabilità delle previsioni ci azzeccano molto spesso. Ultimo, che al Festival canterà ‘I tuoi particolari’, è favorito ma non largamente favorito, nel senso che ci sono altri cantanti con buone possibilità, a cominciare da Irama.

Il vincitore di Amici 17 si piazza infatti al secondo posto nella lista dei pronostici per Sanremo 2019, subito dietro Ultimo e appena davanti ai tre ragazzi de Il Volo, che tornano sul ‘luogo del delitto’ dopo il trionfo del 2015 per provare a riprendersi lo scettro.

Pronostici Sanremo 2019: Nek guida la fila dei veterani

Dopo tanta gioventù per trovare un ‘veterano’ bisogna scendere al quarto posto di Nek, che si presenta al Festival di Sanremo 2019 con la canzone ‘Mi farò trovare pronto’, brano sull’amore totale riscoperto attraverso la nascita della figlia. Buone chance anche per altri habitué dell’Ariston come Daniele Silvestri, Francesco Renga e Arisa. I bookmaker vedono però di buon occhio anche il duo composto dai talentuosi Federica Carta e Shade, che proporranno la loro ‘Senza farlo apposta’.

Dietro questo blocco di cantanti le quote si alzano vertiginosamente e, salvo incredibili sorprese, per i restanti artisti sarà davvero difficile lottare per la vittoria di Sanremo 2019, sia che si tratti di emergenti come Enrico Nigiotti o il rapper Mahmood, che di vecchie glorie come Nino D’Angelo (insieme a Livio Cori) o l’eterna Patty Pravo accompagnata da Briga.

Puntando sui Boomdabash si diventa ricchi

Poche possibilità anche per i Negrita, che tornano al Festival dopo ben 16 anni di assenza, per la carismatica Loredana Bertè e per la sempre apprezzata Paola Turci, mentre tra i nomi nuovi voluti dal direttore artistico Claudio Baglioni quelli che godono di maggiori favore sono i Zen Circus, quotati neanche così male a differenza di Achille Lauro, Ghemon, Ex-Otago e Motta. Se poi volete sfidare la fortuna e tentare il botto, giocatevi qualche spicciolo sui Boomdabash.

Per finire ecco le quote di William Hill, una delle agenzie di scommesse più note in Italia, sul vincitore di Sanremo 2019, aggiornate a mercoledì 30 gennaio.

Scommesse Sanremo 2019: le ultime quote

2.62 Ultimo; 3.00 Irama; 5.50 Il Volo; 9.00 Nek; 13.00 Daniele Silvestri; 13.00 Francesco Renga; 15.00 Arisa; 15.00 Federica Carta e Shade; 17.00 Simone Cristicchi; 21.00 Zen Circus; 26.00 Enrico Nigiotti; 26.00 Mahmood; 26.00 Nino D’Angelo e Livio Cori; 26.00 Patty Pravo e Briga; 29.00 Einar; 34.00 Achille Lauro; 34.00 Ghemon; 34.00 Negrita; 34.00 Paola Turci; 41.00 Anna Tatangelo; 41.00 Ex-Otago; 41.00 Loredana Bertè; 41.00 Motta; 51.00 Boomdabash.