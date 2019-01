I Fatti Vostri, scontro tra Giancarlo Magalli e Michele Guardí: gelo in studio

Il clima de I Fatti Vostri torna a farsi rovente dopo l’ultimo scontro in diretta tra Giancarlo Magalli e il regista Michele Guardì: tutta colpa di un video di presentazione partito mentre il conduttore lo stava ancora introducendo.



Lo scontro tra Giancarlo Magalli e Michele Guardì è accaduto durante l’appuntamento quotidiano del 29 gennaio de I Fatti Vostri, davanti ai co-conduttori del programma, al pubblico in studio – rimasto impietrito – e quello da casa, che ha immediatamente notato che il battibecco tra i due non aveva nulla di ironico. Magalli e lo storico regista dello show di Rai 2 non se le sono mandate a dire (come già accaduto in passato) e il tutto è iniziato quando il conduttore, che stava introducendo la nuova edizione de Il Collegio di cui è voce narrante, è stato interrotto dal video di presentazione mandato in onda con qualche secondo di anticipo.

Giancarlo Magalli furioso in diretta su Rai 2

‘Sto parlando ancora! Che ve possino acciaccavve!’ – ha sbottato Giancarlo Magalli, sovrastato dall’audio del video di presentazione de Il Collegio.

Inizialmente divertiti, Roberta Morise, Umberto Broccoli, Giò di Tonno e Demo Morselli, hanno immediatamente compreso che il fastidio del conduttore per quanto accaduto non era affatto ironico.

Al rientro in studio, Magalli ha continuato a rimproverare la regia per l’accaduto: ‘Sarebbe carino se aspettaste che uno finisce di parlare!’.

Ma Michele Guardì non si è lasciato intimidire dal conduttore e ha prontamente ribattuto facendogli presente che, poco prima, anche lui aveva commesso un errore.

Michele Guardì attacca Giancarlo Magalli

‘Signor Magalli, queste cose capitano! Come lei, prima, si è scordato di fare una presentazione. Capita!’ – è intervenuto dall’alto il regista de I Fatti Vostri, scatenando l’ira del conduttore.

‘Beh, capita…e capita anche questo!’ – ha replicato Giancarlo Magalli con il viso tirato – ‘E siccome lei non manca di farcelo notare, io non manco di farglielo notare’.

Negli studi di Rai 2 è caduto immediatamente il gelo, mentre Michele Guardì ha borbottato: ‘Bello lavorare così…che bello!’.