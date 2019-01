Fedez, le sue felpe vendute a 12 mila euro su Ebay. Lui: ‘Non compratele! Ve le regalo io’

View this post on Instagram

PARANOIA AIRLINES COLLECTION Desing by TheFerragnez ©️ Ho pensato a lungo a cosa avrei potuto fare come ringraziamento per questi anni incredibili che mi avete regalato. E allora, visto che negli ultimi tempi mi sono divertito a disegnare diverse capsule andate subito sold out e che mia moglie di moda ci capisce qualcosina, ci siamo fusi come il Megazord dei Power Rangers per disegnare insieme una collezione esclusiva per “Paranoia Airlines”. Il risultato sono felpe, t-shirt, cappelli e calze firmate TheFerragnez. Il mio modo per dirvi grazie è proprio questo: vi basterà venire con il nuovo disco a qualsiasi mio instore per ricevere in regalo un pezzo della collezione a vostra scelta! (ovviamente fino a esaurimento scorte). Nelle stories potete vedere tutti i capi che abbiamo creato… non vi resta che scegliere il vostro preferito ❤ Spero che apprezzerete questo pensiero e che possiate portare uno di questi pezzi sempre con voi. È il modo del coso dipinto di lasciare un piccolo segno indelebile 😅 E visto che sono in tema di ringraziamenti… un ringraziamento speciale voglio farlo a mia moglie che mi ha supportato in questa bellissima esperienza.