Elisa Isoardi sul selfie a letto con Matteo Salvini: ‘È la foto migliore che ha, perché lo umanizza’

Elisa Isoardi parla della foto con cui ha detto ufficialmente addio sui social a Matteo Salvini. La storia con il leader della Lega è stata molto importante, ma è finita da tempo. Stando al racconto della conduttrice de ‘La prova del cuoco’ la decisione di concludere la love story è stata presa di comune accordo.

Intervistata dal settimanale ‘Oggi’, Elisa Isoardi condivide le sue sensazioni sulla foto pubblicata sui social con cui ha annunciato la fine della love story con Matteo Salvini. La conduttrice de ‘La Prova del cuoco’ parla anche del futuro in Rai e delle indiscrezioni su un suo possibile passaggio a ‘La vita in diretta’.

Elisa Isoardi parla del selfie a letto con Matteo Salvini

Lo scatto social con cui la Isoardi ha ufficializzato la rottura con il vicepremier ha scatenato l’ironia dei social: è stata oggetto di meme, ma anche di critiche. ‘Era solo la foto di un momento idilliaco della nostra storia e lui lo sa perfettamente. Un’immagine nostra in cui lui non dorme e stiamo bene e basta. Non capisco perché ne sia stato fatto un caso… Non penso sia una delle foto peggiori che ha in giro… È decisamente la foto migliore che ha, perché lo umanizza’, ha dichiarato la conduttrice.

La Isoardi torna sulla fine della relazione con Salvini. ‘La storia più seria della mia vita’, è così che la presentatrice descrive il suo legame con il leader della Lega.

La rottura è arrivata tempo fa e la decisione è stata presa di comune accordo: ‘Come si capisce quando una storia è finita? Non ne ho idea. Forse col tempo… La parola fine è stata posta da un bel po’. Siamo arrivati insieme a questa decisione, quello che c’è stato c’è stato, e io non credo di aver mai lanciato messaggi provocatori con quel post perché non ne sarei capace. Mi spiace che questa cosa sia stata montata ad arte’.

Elisa Isoardi a La Vita in diretta?

Dalla vita privata alla vita professionale, Elisa Isoardi è molto concentrata sul lavoro e durante l’intervista al settimanale ha commentato le indiscrezioni su un suo possibile passaggio a ‘La Vita in diretta’? La conduttrice non pone limiti alla provvidenza ma ammette che al momento è molto impegnata a migliorare gli ascolti de ‘La Prova del cuoco’.

‘Resto concentrata sul ‘qui e ora’. Ma sono certamente una conduttrice versatile, potrei farlo!’, ha ammesso in conclusione.