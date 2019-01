Sanremo 2019: Claudio Santamaria conduttore del Festival, ma solo per una serata

Si arricchisce il parterre di ospiti di Sanremo 2019, ma la vera novità sta nel quarto conduttore del Festival: Claudio Santamaria, che affiancherà Claudio Baglioni, Claudio Bisio e Virginia Raffaele solo per una serata.



Musica e recitazioni continuano ad intrecciarsi nel secondo Festival di Sanremo affidato alla direzione artistica di Claudio Baglioni. Così, per la 69esima edizione della gara canora, torna sul palco del Teatro Ariston Claudio Santamaria, già presente durante la scorsa edizione come ospite insieme a Claudia Pandolfi. Questa volta, però, Santamaria non si limiterà ad un partecipazione di qualche minuto, ma sarà protagonista di una delle serate del Festival della Musica Italiana in qualità di quarto conduttore.

Festival di Sanremo 2019, Claudio Santamaria per riproporre il Quartetto Cetra

Secondo le ultime indiscrezioni, la partecipazione di Claudio Santamaria accanto a Claudio Baglioni, Claudio Bisio e Virginia Raffaele nasce dall’intento di riproporre lo storico Quartetto Cetra.

Della possibilità di un quarto componente del ‘team Sanremo’, Baglioni ne aveva già parlato durante la conferenza stampa di presentazione della 69esima edizione del Festival.

Inizialmente, infatti, si pensava proprio che questo quarto componente misterioso potesse essere Checco Zalone che, poi, aveva smentito ogni partecipazione a Sanremo.

Qualche ora fa, invece, è stato svelato il nome di Claudio Santamaria da Simone Montedoro nella puntata di PrimaFestival di lunedì 28 gennaio scorso.

Claudio Santamaria, tutte le volte sul palco di Sanremo

Classe 1974, Claudio Santamaria è uno degli attori italiani più apprezzati degli ultimi anni: insignito del David di Donatello 2016 come miglior attore protagonista per il film Lo chiamavano Jeeg Robot, ha all’attivo più di quaranta film sul grande schermo.

Il palcoscenico del Festival di Sanremo, però, non gli è del tutto sconosciuto: oltre alla partecipazione con Claudia Pandolfi durante l’edizione 2018, Santamaria è stato alla kermesse canora altre volte.

Durante Sanremo 2009 ha cantato insieme alla P.F.M. e Stefano Accorsi la celebre canzone Bocca di Rosa in occasione dell’omaggio a Fabrizio De Andrè.

Poi, nel 2014 è tornato in qualità di ospite della seconda serata: in questa occasione recitò una lettera di Alberto Manzi, personaggio che ha interpretato nella miniserie Non è mai troppo tardi su Rai Uno.

Per il 2019, quindi, Claudio Santamaria sarà ancora al Festival di Sanremo per un impegno del tutto nuovo, quello di quarto conduttore.