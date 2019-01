‘Tina Cipollari: 5000 euro al mese per fare la cafona’. L’accusa di una ex tronista

Pochi giorni dopo aver incassato l’endorsement di Barbara D’Urso (‘La amo troppo’), Tina Cipollari è finita nel mirino di una ex gieffina ed ex tronista di Uomini e Donne, Rossella Intellicato, che tramite il suo profilo Instagram ha attaccato duramente l’opinionista di Maria De Filippi definendola ‘cafona e maleducata’ e chiedendosi quando se ne andrà finalmente in pensione.

Chi ha buona memoria ricorderà sicuramente che Rossella Intellicato e Tina Cipollari si sono incontrate, anzi scontrate, durante l’edizione 2015-16 di Uomini e Donne, arrivando in un’occasione quasi alle mani. Anche in seguito a quell’episodio l’ex gieffina ha deciso di lasciare il trono di U&D dopo poco più di un mese.

Leggi anche: Barbara D’Urso su Tina Cipollari, ‘Non la nomino mai perché la amo troppo’

Rossella Intellicato su Instagram contro Tina Cipollari

Da allora la Intellicato si è riciclata con buon successo come consulente d’immagine e personal shopper, ma l’altro giorno è tornata ad attaccare Tina Cipollari mediante una lunga storia su Instagram in cui ha vomitato tutto il suo disgusto per l’ex moglie di Chicco Nalli.

‘A U&D maleducazione e bullismo sono alle stelle, e provengono sempre dalla stessa persona’

Nella storia pubblicata sui social Rossella Intellicato ha prima citato il presunto stipendio della Cipollari (‘A 5000 euro al mese fa sempre un ‘grandissimo’ show’), poi è partita come un fiume in piena contro la trash-opinionista: ‘Io non capisco e mi domando: un programma così seguito come Uomini e Donne dovrebbe avere al suo interno persone educate e generose di sentimento, non cafone e maleducate. Perché qui vedo che a distanza di tre anni la maleducazione e il bullismo sono alle stelle, e provengono sempre dalla stessa persona’.

Leggi anche: Chicco Nalli contro Tina Cipollari, ‘Non metta bocca sulle mie vicende sentimentali’

‘Ma quando gli scadrà il contratto e se ne andrà finalmente in pensione?’

Poi Rossella ha continuato, chiedendosi il motivo per cui Maria De Filippi continui a tenere Tina Cipollari fissa in studio: ‘Ma quando gli scadrà il contratto a questa signora e se ne andrà finalmente in pensione? Perché è inutile che facciamo programmi, video e articoli sui giornali riguardanti il bullismo, però poi un programma del pomeriggio mette in onda una persona cafona e maleducata con tutti. Ma soprattutto la cosa davvero molto grave è che lei martella in modo esagerato le persone e crea un grande senso di disagio nella gente’.

‘Non capisco come sia possibile sopportare un livello di maleducazione così esagerato’

Rossella Intellicato ha infine terminato il suo sfogo contro la Cipollari dichiarando di essere rimasta comunque legata al dating show di Canale 5: ‘Io seguo questo programma, quando mi capita, perché comunque mi piace. Conosco la gente che ci lavora dietro, ci sono stata e quindi mi piace. Però quando inquadrano questa persona non ce la faccio: non capisco come sia possibile sopportare un livello di maleducazione così esagerato, specialmente da parte di una signora che dovrebbe essere lì a fare le parti di una mamma o di una zia’.

Già, com’è possibile?