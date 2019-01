Massimo Boldi a Chiara Ferragni: ‘Vuoi fare il film di Natale con me?’

Insolita ma suggestiva richiesta via social di Massimo Boldi a Chiara Ferragni: il ‘cipollino’ del cinema italiano, ispirato dall’ultimo stravagante vestito indossato dalla web influencer (e che ha scatenato una serie di salaci commenti tra cui ‘sembri una salsiccia’), le ha chiesto infatti se sarebbe disponibile a fare il prossimo film di Natale con lui. Da Chiara non è giunta ancora una risposta, ma noi ovviamente tifiamo affinché dica sì!

In effetti a Chiara Ferragni, fashion blogger, influencer, modella, stilista, imprenditrice e quant’altro, manca soltanto l’esperienza nel mondo del cinema per sentirsi una donna dello spettacolo a 360° gradi. Certo, magari lei sognerebbe qualcosa di più sofisticato, una commedia alla Perfetti Sconosciuti per intenderci, ma per iniziare potrebbe andar bene pure un cinepanettone con Massimo Boldi.

‘Massimo Boldi con Chiara Ferragni? Sarebbe una cipollina perfetta’

Tra l’altro l’ipotesi ha riscontrato l’immediato gradimento dei follower dell’attore, che hanno commentato la proposta con grande entusiasmo. Ecco qualche esempio: ‘Speriamo Massimo, sarebbe una cipollina perfetta’, oppure ‘È un’idea geniale, il film lo vedrebbero in tantissimi solo per la curiosità’ o ancora ‘Sarebbe bellissimo’. Allo stesso tempo però, qualcuno ha bocciato la trovata di Boldi sottolineando che Chiara Ferragni non sembra avere il talento dell’attrice: ‘No per favore, già è un cane quando parla, figuriamoci a recitare’.

‘Fedez attento a Massimo Boldi…’

La palma del miglior commento se l’è però aggiudicata quel follower che ha taggato Fedez consigliandogli di fare attenzione perché Massimo Boldi potrebbe usare la scusa del film per rubargli la moglie: ‘Fedez attento: te la ciula, te la ciula’. Applausi!

Intanto qualche sala cinematografica sta ancora proiettando Amici Come Prima, il film uscito poco prima di Natale che ha segnato il ritorno della mitica coppia comica formata da Christian De Sica e Massimo Boldi. La pellicola è andata molto bene, incassando nelle prime quattro settimane di programmazione 8,2 milioni di euro, di cui 1,7 nel primo weekend.