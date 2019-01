Fabrizio Corona e la lista delle amanti vip

Fabrizio Corona svela i nomi delle sue amanti vip nel libro ‘Non mi avete fatto niente’. L’imprenditore sgancia una nuova bomba nella sua autobiografia uscita il 22 gennaio scorso. Molte delle star che nomina sono conosciute al grande pubblico per aver partecipato a reality show e programmi di successo.

L’ex re delle paparazzate ha raccontato il suo incontro con Silvia Provvedi svelando anche particolari intimi della love story per poi fare i nomi di molte delle sua amanti appartenenti al mondo dello spettacolo e del piccolo schermo.

Fabrizio Corona e le amanti vip

Da protagoniste del Grande Fratello a piccole star dell’Isola dei Famosi, l’ex re delle paparazzate elenca le sue amanti vip. Bitchyf.it pubblica alcuni estratti dal libro e rivela i nomi e i cognomi delle ragazze del mondo dello spettacolo che hanno avuto incontri ravvicinati con Fabrizio Corona.

‘Il magistrato mi ha dato la possibilità di ricevere persone in comunità e qui entra in gioco quella che per sedici anni è stata la mia migliore amica […] lei mi porta una serie di ragazze per farmi riprendere l’attività sessuale che in carcere avevo perso […] mi sono scopa*o una serie di ragazze mie fan […] la maggior parte sono famose, celebrità del piccolo schermo perché hanno partecipato a L’Isola dei Famosi o scrivevano su blog, ragazze che desideravano scopar*i Fabrizio Corona recluso in comunità come se fosse una perversione sessuale’, scrive l’imprenditore.

A quanto pare è così che Corona ha conosciuto anche Silvia Provvedi insieme alla gemella Giulia. ‘Tra le ragazze che mi presenta e che cercano in me delle opportunità lavorative ci sono le Donatella […] anche se sono molto piatte propongo alle due ragazze di farsi fotografare per Playboy […] una sera Silvia mi chiede se può dormire da me, accettando commetto un reato perché è vietato avere ospiti dopo un certo orario, ma non me ne frega un caz*o […] così decido di fare ses*o con lei […] da quel momento iniziamo a fare coppia fissa’, si legge ancora nell’autobiografia.

Ottenuto il permesso di tornare a casa, l’ex re delle paparazzate avrebbe poi avuto rapporti con molte ragazze tra cui: Mariana Rodriguez e Ginevra Rossini.

Dopo Silvia Provvedi, oltre a Zoe Cristofoli tra le amanti di Corona anche: Patrizia Bonetti (tra le protagoniste del Grande Fratello nip 2018), Malena (ex pornostar) e Taylor Mega attualmente naufraga dell’Isola dei Famosi.