Eva Henger vs Francesco Monte: ‘Mi ha querelato per il canna gate ora che è iniziata l’Isola 14’

Eva Henger torna a scagliarsi contro Francesco Monte: ospite della puntata del 27 gennaio di Domenica Live, la ex naufraga è stata querelata per il canna-gate ad un anno di distanza dalla sua Isola dei famosi.



Il caso scoppiato durante la scorsa edizione del reality show di Canale 5 sembrava essere archiviato e, invece, Eva Henger è passata al contrattacco dopo la querela di Francesco Monte. Il canna-gate ha tenuto banco per l’intera stagione numero 13 de L’Isola dei famosi e, oggi, torna a galla con le nuove dichiarazioni della ex naufraga: ‘Ho sopportato per quattro giorni il fumo della canna, tutti hanno visto’ – ha ribadito la Henger, sottolineando quanto ampiamente detto mesi addietro riguardo all’utilizzo di sostanze stupefacenti da parte di Monte e di altri naufraghi prima dell’arrivo sull’Isola.

Leggi anche: Eva Henger a Verissimo sul caso Monte: ‘Dire la verità non è reato’

Barbara D’Urso annuncia a Eva Henger la querela di Monte

A distanza di un anno – quasi – dalle ripetute minacce avvenute a mezzo stampa, Eva Henger è stata ufficialmente querelata da Francesco Monte.

Barbara D’Urso ha svelato alla ex naufraga di essere venuta in possesso di un documento destinato a lei e la Henger, che aveva già ricevuto una telefonata, ha spiegato che in settimana sarà a Roma per depositare la sua versione dei fatti.

‘Te lo avrei detto, ma quando saremmo arrivati ad una situazione più chiara’ – ha detto la Henger alla D’Urso, sottolineando che al momento la situazione è ancora agli inizi.

‘Tornerò la settimana prossima con il mio avvocato per dire tutto’ – ha continuato lei, ammettendo di essere stata ‘finalmente’ querelata da Monte.

‘Tutto quello che abbiamo visto in un anno dà ragione a me e, in più, ci sono delle cose che non ho potuto rendere pubbliche che dimostrano la mia versione dei fatti’.

Eva Henger, quindi, è tornata a parlare del canna-gate e ad accusare Francesco Monte dopo i fatti de L’Isola dei famosi 2018.

‘Ad oggi non ho più un contratto con Magnolia, quindi posso difendermi come mi pare’ – ha concluso lei, prima di insinuare che anche Barbara D’Urso potrebbe essere coinvolta.

Leggi anche: Eva Henger: ‘Spero che Francesco Monte al GF VIP mostri qualcosa di buono’

Eva Henger a Barbara D’Urso: ‘Forse c’entri anche tu…’

‘Comunque la settimana prossima tornerò con i miei avvocati e non riderei…’ – ha continuato la Henger, lasciando intendere che nei fatti potrebbe essere chiamata in causa anche la conduttrice.

‘A parte che non ho paura di nulla’ – ha ribattuto immediatamente la D’Urso, mentre in studio sembrava essere calato il gelo.

‘Il fatto che la querela arrivi a pochi giorni dall’inizio della nuova Isola, mi sembra una cosa studiata a tavolino’ – ha concluso la Henger, accusando anche Alessia Marcuzzi di essere stata contraddittoria nelle sue esternazioni sul canna gate.

L’appuntamento con la ex naufraga a Domenica Live, quindi, è stato rimandato alla prossima settimana.