Domenica Live, Jessica Mazzoli: ‘Morgan ha visto sua figlia solo due volte in sei anni’

Dopo la frecciata pubblica di Jessica Mazzoli all’ex compagno Morgan, Barbara D’Urso ha invitato la cantante a Domenica Live per conoscere la sua versione dei fatti.



Jessica Mazzoli e Morgan hanno avuto una relazione dopo la partecipazione di lei a X Factor e, a distanza di tre mesi dalla nascita della figlia Lara, i due si sono lasciati. La Mazzoli ha più volte rimproverato all’artista l’assenza dalla vita della piccola e lo ha accusato di non aver mai contribuito economicamente al suo sostentamento. Dopo l’ultima frecciata social di Jessica, quindi, Barbara D’Urso l’ha invitata a Domenica Live per lanciare un altro messaggio all’ex compagno affinché inizi a fare il padre con la bambina.

Leggi anche: Morgan, la ex Jessica Mazzoli: ‘Hai messo i capelli all’asta? Devolvi il ricavato a tua figlia’

Jessica Mazzoli: ‘Per Morgan sua figlia non esiste’

Accomodatasi nel salotto di Domenica Live, Jessica Mazzoli ha precisato di aver partecipato alla trasmissione non per motivi economici, ma per tentare di avvicinare il padre alla figlia.

‘Mi sono resa conto che per Marco Castoldi, in arte Morgan, sua figlia non esiste’ – ha sbottato la Mazzoli, sottolineando di aver provato più volte ad avere con lui un atteggiamento conciliante.

Nonostante i tentativi innumerevoli di far incontrare Lara con il padre, a suo dire, Morgan si sarebbe sempre rifiutato privando la figlia di un’importante figura.

Dopo una serie di vicissitudini, la Mazzoli ha chiesto l’affidamento esclusivo della figlia e, in Tribunale, Castoldi si è presentato.

‘E’ venuto non per sua figlia’ – ha continuato ad accusarlo Jessica – ‘Ma perché lui ha sempre voluto mantenere un’immagine pubblica sobria, da padre’.

Sebbene il giudice abbia concesso a Morgan l’opportunità di fare il padre, però, pare che lui abbia visto la figlia Lara solo due volte: la prima quando aveva otto mesi e la seconda quando ne aveva tre e mezzo.

Leggi anche: Morgan, Jessica Mazzoli contro il giudice di X Factor: ‘Non vede la figlia Lara da due anni’

Jessica Mazzoli: ‘Morgan mi ha ricattato’

Jessica, quindi, ha continuato ad accusare Morgan di non aver voluto vedere la figlia Lara nemmeno lo scorso Natale, pur avendole promesso un incontro.

E, riguardo le illazioni del cantante in merito ai ritorni economici della Mazzoli, lei ha ribadito: ‘Io mi auto sostengo da sola, non faccio mancare nulla a mia figlia e la mia è una famiglia dignitosissima’.

Inoltre, dopo le ultime frecciate social di Jessica, pare che Morgan l’abbia contattata: ‘Mi ha detto di smetterla di scrivere questi post che sennò lui non aveva modo di lavorare e quindi provvedere al mantenimento di mia figlia ed essere psicologicamente più tranquillo per essere padre’.

La Mazzoli ha rivelato ancora di essere stata ricattata da Castoldi: ‘Lui mi ha ricattato: ‘Se tu non fai interviste, ti faccio fare due cosine, così vivi di musica’.

‘Mi ha mancato di rispetto come madre, come donna, come musicista, visto che sono anni che lavoro con la musica, oltre a fare altri lavori per auto sostenermi’ – ha aggiunto lei, furibonda.