Alessandra Amoroso ospite a Sanremo 2019: ‘Mamma, abbiamo realizzato il nostro sogno’

Ebbene sì ce l’abbiamo fatta… nessuno ci avrebbe creduto mai eppure saremo lì anzi SanRemo lì, come ho sempre sognato, con voi e con la prima donna che mi ha dato la mano e mi ha accompagnata in questo lungo viaggio, sostenendomi sempre, assecondando la mia passione, dandomi sempre forza e coraggio, una spalla su cui appoggiarmi per piangere, per esultare, per uno sfogo o più semplicemente per una chiacchierata. #dallatuaparte mamma… andiamo a cantare la nostra vita, la nostra terra, il nostro amore per l’amore. Abbiamo realizzato il nostro sogno ❤️ E grazie di cuore a te, @claudiobaglioniofficial , per questo invito come ospite… perché Sanremo è Sanremo!🌻