Stefano De Martino su Belén: ‘Anche se ci siamo lasciati restiamo una famiglia’

Tanti fan dell’ex coppia d’oro dello show business italiano sperano che Stefano De Martino e Belén tornino prima o poi insieme, del resto sono entrambi single e non avrebbero particolari difficoltà a ricongiungersi, ma il ballerino e presentatore napoletano ha probabilmente messo una pietra sopra sull’ipotesi di rimettersi insieme all’ex moglie, nonostante la ritrovata armonia per amore del figlio Santiago.

Stefano De Martino, che a breve esordirà in Rai per condurre Made in Sud, ne ha parlato a Storie Italiane, il talk show mattutino di Eleonora Daniele: ‘Anche se ci siamo lasciati siamo sempre una famiglia, è questo il mio mantra’, ha spiegato l’ex concorrente di Amici, ‘Io e Belén abbiamo cercato di trasferire questo amore familiare a Santiago: prendiamo le nostre decisioni insieme, condividiamo quello che è possibile, cerchiamo insomma di avere meno problemi possibili’.

‘Facciamo decidere tutto a Santiago, è lui che decide con chi vuole stare’

In ogni caso il vero ‘capofamiglia’ è proprio il figlio: ‘Certo, facciamo decidere tutto a Santiago! Abitiamo a 300 metri di distanza e quindi, quando io sono a Milano, è lui che decide con chi vuole stare. Ammetto che Santiago è un tantino viziato perché, essendo il primo nipotino di entrambe le famiglie, riceve tantissime attenzioni. Io cerco di limitare finché posso, ma non è facile’.

‘Sono diventato padre a 23 anni e ho imparato a esserlo strada facendo’

De Martino ha parlato poi della sua esperienza di giovane papà: ‘Nessuno ti insegna a essere padre, io lo sono diventato a 23 anni e l’ho imparato strada facendo. Credo che sia il mestiere più difficile in assoluto, ti nasce nel cuore da un giorno all’altro ed è come una spinta, qualcosa che ti fa cambiare gli orizzonti, pensi prima a lui e poi a te’.

‘La Rai mi fa un po’ paura, qui è tutto più serio’

Infine un commento circa il suo prossimo approdo sulla TV di Stato dopo aver lavorato sempre a Mediaset: ‘Pare che ci sia la possibilità di condurre un programma qui in Rai (Made in Sud, ndr)’, ha detto l’ex di Belén Rodriguez, ‘È una cosa che mi fa molto piacere ma devo confessare che la Rai un po’ mi spaventa: ho visto che per entrare c’è un pass, ci sono i tornelli… insomma, è una cosa molto seria. Spero di esserne all’altezza’.