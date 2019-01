Simona Izzo fuori dal Gf per colpa di Mara Venier?

Simona Izzo è stata esclusa dal ruolo di opinionista del Grande Fratello per colpa di Mara Venier? La notizia è circolata nei giorni scorsi, ma l’attrice smentisce l’indiscrezione secondo cui tra lei e la D’Urso ci sia maretta e parla del suo futuro nel reality show di Canale 5.

Simona Izzo ha risposto ad Alessio Poeta, il giornalista che ha raccontato della presunta diatriba tra lei e la D’Urso a causa dell’avvicinamento dell’attrice all’acerrima nemica di Barbarella: Mara Venier. Sui social, la Izzo ha pubblicato un video per dare la sua versione dei fatti.

Simona Izzo spiega perché non sarà al Grande Fratello

Qualche giorno fa Alessio Poeta è intervenuto ai microfoni de ‘La Dolce vita’ su Radio Italia Anni 60 ha parlato delle frequenti apparizioni della Izzo a Domenica In con tanto di elogi da parte dell’attrice alla padrona di casa. Ciò, a detta del giornalista avrebbero portato alla sua esclusione dal Grande Fratello.

‘Carissimo signor Poeta, ho letto sul web che lei dice che la D’Urso mi avrebbe rimbalzata. Non credo che Barbara abbia bisogno di un portavoce. Lei parla da sola e dice quello che pensa. Lei attribuisce a Barbara questo rimbalzo, ma io non la chiamo perché lei è molto impegnata. Sottolineo però che nessuno mi ha chiesto di rifare il GF e nessuno mi ha telefonato. Quindi è un fake. Non è nei miei progetti , visto che io devo girare un film’, ha risposto l’attrice dalla sua pagina Facebook.

La Izzo ha dunque spiegato che se non sarà nella nuova stagione del Grande Fratello nip è solo per impegni lavorativi. L’attrice ha dunque smentito qualsiasi tipo di tensione con la conduttrice di ‘Domenica Live’.

‘Lei signor Poeta avrebbe detto che Barbara non mi vorrebbe perché io spesso vado dalla mia amica Venier la domenica e la elogio. La signora Venier non la elogio solo io, ma milioni di telespettatori. Lei dice che siccome io avrei elogiato la Venier, allora non sarei più ammessa a corte. Non lo so. […] Anche se avevo poco spazio per parlare, vicino a me c’era l’esuberante Malgioglio. Faccia parlare Barbara, che è più educata di lei e trova le parole giuste e soprattutto non ha bisogno di qualcuno che le dia voce. Arrivederci signor Poeta, di nome, ma non di fatto’, ha concluso la Izzo.

La risposta del giornalista non si è fatta attendere, Poeta ha rilasciato un commento all’attrice: ‘Fa sorridere che ora mi dia del Lei, quando in realtà mi conosce benissimo, ma visto che le piace ‘recitare’, mi adeguerò alla sua professione e farò finta di non averla mai conosciuta. Mi dispiace che si sia sentita toccata per certi articoli usciti sul web. La capisco benissimo: le parole, se mal utilizzate, possono far male e possono essere anche molto pericolose, ma deve sapere che io non ho fatto altro che raccontare, in una Radio dove sono stato ospite, l’indiscrezione che ruota attorno alla sua prossima NON partecipazione al Grande Fratello di Barbara d’Urso. Non è una novità per nessuno che la prossima edizione del GF, molto probabilmente, non la vedrà come opinionista e la pregherei di non sfogare su di me, tutto il suo dispiacere’.

Tutto è bene quel che finisce bene. L’amore trionfa sempre e la Izzo ha poi spiegato che tra lei e Poeta c’è stato un chiarimento. ‘Nessun rancore, lo adoro’, ha concluso.