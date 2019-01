L’Isola dei Famosi 14, prima puntata flop? Solo 3 milioni di telespettatori

Inizio in chiaroscuro per L’Isola dei Famosi 14: la prima puntata del reality, trasmessa il 24 gennaio 2019 su Canale 5, è stata vista da appena 3.062.000 telespettatori con il 18,27% di share, un dato lontanissimo non soltanto dalla concorrenza della fiction Che Dio Ci Aiuti 5 su Rai 1 (che ha raccolto un netto di 5.215.000 telespettatori e il 22% di share, facendo la media dei due episodi trasmessi) ma anche dalla puntata inaugurale della scorsa edizione, che ottenne 4.565.000 spettatori pari al 25,46% di share. In pratica da un anno all’altro l’Isola ha perso un terzo del pubblico…

Vanno però fatti degli opportuni distinguo: l’anno scorso, per esempio, la prima puntata de L’Isola dei Famosi 2018 andò in onda di lunedì e non di giovedì, con una concorrenza decisamente minore. Quest’anno, invece, la puntata numero uno del reality di Alessia Marcuzzi ha dovuto scontrarsi non solo contro la consolidatissima fiction di Rai 1 , ma anche con lo special sui Queen di Rai 2 (e sappiamo tutti che dopo il boom al cinema del film Bohemian Rhapsody la band che fu di Freddie Mercury è ritornata popolarissima) e con la prima puntata del nuovo MasterChef.

L’Isola spostata al giovedì per fare spazio ad Adrian

Questo per dire che i responsabili del palinsesto di Canale 5 non hanno reso un buon servizio ad Alessia Marcuzzi piazzandola al giovedì (e la settimana prossima su Rai 1 c’è il calcio della Coppa Italia), ma quest’anno il lunedì e il martedì sera dell’ammiraglia Mediaset sono occupati ancora per qualche tempo dal controverso show (?) di Adriano Celentano, Adrian, e quindi gli altri programmi si sono dovuti adattare.

A Canale 5 sono comunque soddisfatti dell’audience

Non è un caso che Gabriele Parpiglia, uno degli autori del reality, abbia commentato comunque con soddisfazione i dati d’ascolto della prima puntata de L’Isola dei Famosi 14, facendo notare che in una ‘serata difficilissima’ il 18,27% di share non è poi così male.

#isola andata bene,molto bene… in una serata difficilissima 18.30 di share con 3 milioni 62 mila spettatori 🤟🌴chi conosce la tv, capisce. — Gabriele Parpiglia (@Parpiglia) 25 gennaio 2019

Parpiglia qualche ragione indubbiamente ce l’ha, a prescindere che stia difendendo il ‘suo’ programma e quindi sia parte in causa, e tra l’altro sembra che la prima puntata dell’Isola sia generalmente piaciuta, con una Alessia Marcuzzi molto più sul pezzo rispetto alle incertezze della passata edizione.

Il confronto con le prime puntate del passato è però impietoso

Però, pur con tutte le giustificazioni del caso, i numeri non mentono mai e non si può far finta di nulla di fronte ai dati che per adesso lasciano L’Isola dei Famosi 2019 lontanissima dalle performance degli anni passati. Guardate voi stesso il confronto (impietoso) con le altre prime puntate del reality dopo il passaggio da Rai 2 a Canale 5:

L’Isola dei Famosi 10: 5.534.000 – 26,87% (lunedì 2 febbraio 2015)

L’Isola dei Famosi 11: 4.430.000 – 23,44% (mercoledì 9 marzo 2016)

L’Isola dei Famosi 12: 4.151.000 – 21,95% (martedì 31 gennaio 2017)

L’Isola dei Famosi 13: 4.565.000 – 25,46% (lunedì 22 gennaio 2018)

L’Isola dei Famosi 14: 3.062.000 – 18,27% (giovedì 24 gennaio 2019).

Non sarà mica, visto anche il recente semi-flop del Grande Fratello Vip 3, che il pubblico si sia ‘leggermente’ stufato dei reality?