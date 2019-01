Isola 14, Taylor Mega via dopo 3 settimane? Alessia Marcuzzi pretende chiarezza

L’Isola dei famosi 14 è appena iniziata e Taylor Mega è già finita nell’occhio del ciclone per una dichiarazione su Instagram. ‘Tre settimane e torno’ – ha detto l’influencer, e Alessia Marcuzzi ha preteso chiarezza sulle sue reali intenzioni.



Dopo lo sbarco di tutti i naufraghi sull’Isola 14 e l’arrivo in Palapa, Alessia Marcuzzi ha palesato i suoi dubbi su Taylor Mega e sulle motivazioni che l’hanno spinta a partecipare al reality show. Così, mandando in onda un video pubblicato su Instagram in cui l’influencer dichiara: ‘Faccio tre settimane, torno e conquistiamo il mondo’, la conduttrice di Canale 5 ha chiesto espressamente alla naufraga se la sua partecipazione a L’Isola dei famosi preveda contratti particolari o sia solo dovuta a motivazioni commerciali legate alla sua professione.

Taylor Mega si giustifica, ma non convince

Colta alla sprovvista, Taylor Mega ha tentato di chiarire: ‘Tre settimane è il mio limite, visto che è una esperienza molto forte mi sono data come obiettivo tre settimane’.

Una spiegazione che non ha affatto convinto Alessia Marcuzzi che, infastidita, ha sbottato: ‘Nessuno di voi firma un contratto di tre settimane, anche per rispetto degli altri naufraghi. E’ il pubblico che decide se mandarti a casa’.

La Mega ha aggiunto che il suo obiettivo non è la vittoria de L’Isola 14, ma la semplice partecipazione.

Ancora una volta, però, la Marcuzzi ha ritenuto questo intento irrispettoso nei confronti degli altri naufraghi: ‘Se la tua esperienza va bene, non è che alla terza settimana esiste un malore improvviso e torni via!?’.

‘No, anche perché c’è una penale da pagare’ – ha aggiunto, ingenuamente, Taylor che, incalzata ancora dalla Marcuzzi, ha negato che la sua partenza per L’Isola 14 sia dovuta a strategie commerciali.

Taylor Mega, gli attacchi di Alba Parietti e Alda D’Eusanio

‘Uno va avanti con uno spirito battagliero!’ – ha aggiunto Alessia Marcuzzi, mentre Alba Parietti ha accusato Taylor Mega di ingenuità.

‘Sei stata un po’ ingenua a pubblicare un video del genere e farti sgamare alla prima puntata quindi, da una parte, mi fai una gran tenerezza!’.

‘Non sei una donna forte, anzi, hai molto da imparare’ – le ha fatto notare la Parietti, che le ha voluto dare un consiglio – ‘Intorno a te hai fior di colleghi che mettono in gioco la loro carriera: bisogna averne rispetto!’.

‘Lei è una persona scorretta perché ha calcolato dall’inizio di usare il programma per arrivare ai suoi obiettivi. Se sapevi di non resistere più di tre settimane, non accettavi di venire!’ – ha aggiunto, piccata, Alda D’Eusanio.

‘Ricordati che questo mondo è fatto di pesci grossi, non si può arrivare come pesce piccolo e sprovveduto e giocare a giochi più grandi! Così non vinci nessuna gara!’ – ha aggiunto, ancora, Alba Parietti.

Taylor Mega, però, non è apparsa affatto contenta di queste precisazioni ed è rimasta ferma sulle sue posizioni.