Barbara D’Urso su Tina Cipollari: ‘Non la nomino mai perché la amo troppo’

Strana dichiarazione d’amore di Barbara D’Urso a Tina Cipollari: per mettere a tacere le voci di presunti dissidi tra di loro, alimentate dal fatto che non si sono mai viste insieme in TV pur lavorando per la stessa emittente, la conduttrice di Pomeriggio Cinque ha detto che in realtà lei adora la Cipollari e che se non la nomina mai è perché la ama troppo. Chissà, forse queste dichiarazioni di Barbarella preludono a un clamoroso approdo dell’opinionista di Uomini e Donne nei suoi salotti?

Difficile dirlo, anche perché Tina Cipollari è una ‘creatura’ di Maria De Filippi e si sa bene che tra Queen Mary e Carmelita vige una sorta di ‘patto di non belligeranza’: ognuna tira dritta per la sua strada a patto di non rompere le scatole all’altra. Per esempio (ma è soltanto una nostra libera interpretazione) crediamo che Barbara D’Urso sarebbe felicissima di avere tra i suoi ospiti un personaggio vulcanico come Tina, ma la De Filippi non glielo concederebbe mai temendo un’eccessiva sovraesposizione della sua ‘fedelissima’.

Barbara D’Urso ha parlato di Tina Cipollari con Chicco Nalli

Ma in quale contesto Barbara D’Urso ha fatto il suo endorsement per Tina Cipollari? È successo durante la puntata del 24 gennaio di Pomeriggio Cinque, quando Barbarella ha intervistato l’ex marito di Tina, Chicco Nalli, riguardo le presunte dichiarazioni piccanti che Antonio Zequila avrebbe fatto l’estate scorsa proprio sulla bionda opinionista:

‘Ogni volta che parlo di Tina mi vengono gli occhi a cuore’

‘Sapete che Chicco è l’ex marito della nostra amatissima Tina Cipollari’, ha detto la D’Urso, ‘E sapete che siamo tutti pazzi di Tina Cipollari. Io non la nomino mai perché la amo troppo, ma ogni volta che parlo di lei mi vengono gli occhi a cuore, davvero. Chicco fai bene a volerle sempre bene, perché anche se è la tua ex, devi rispettarla visto che resta la madre dei tuoi figli’.

Tina Cipollari è pronta alla convivenza col suo nuovo partner

Vedremo se prima o poi si farà veramente questo incontro spaziale tra Barbara D’Urso e Tina Cipollari. Intanto la nemica numero uno di Gemma Galgani pare che si stia organizzando per andare a convivere con il suo nuovo partner, l’imprenditore toscano Vincenzo Ferrara: la coppia, leggiamo sul settimanale Nuovo, è stata vista all’interno di un’agenzia immobiliare di Firenze, probabilmente alla ricerca di una casa.