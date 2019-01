Anne Hathaway: ‘Non berrò fino alla maggiore età di mio figlio’

Anne Hathaway ha preso una scelta radicale e lo ha fatto per il suo bambino Jonathan. L’attrice ha deciso di dire basta agli alcolici, non berrà più almeno fino a quando suo figlio avrà compiuto 18 anni. La Hathway è diventata mamma più di due anni fa, un episodio in particolare l’ha spinta a rinunciare all’alcol per amore del suo bambino.

Intervistata nel salotto di Ellen DeGeneres, Anne Hathway ha parlato della sua scelta di non bere più e di non farlo fino alla maggiore età del figlio avuto con Adam Shulman e nato nel marzo 2016.

Anne Hathway spiega perché ha deciso di rinunciare agli alcolici per amore del figlio

La Hathway è convinta che gli alcolici possano distrarla dal suo ruolo di madre e per questo ha deciso di rinunciarvi. ‘Lo scorso ottobre ho deciso: basta alcol fin quando lui avrà bisogno di me. Sono una mamma e voglio rimanere sobria’, ha spiegato l’attrice.

‘Ecco uno dei motivi per cui non voglio avere figli’, le ha risposto ironicamente Ellen DeGeneres. A spingere la Hatway a prendere questa drastica decisione è stato un episodio. Un evento che l’ha fatta riflettere parecchio.

‘Una mattina ho portato Jonathan a scuola e stavo smaltendo i postumi dell’alcol. Non guidavo io, ma comunque non è stata una bella esperienza e ho capito che per me era il momento di dire basta’, ha raccontato l’attrice.

La Hathway vuole essere presente in tutti i sensi nella vita del suo Jonathan e per assolvere al meglio a questo compito ha deciso di dire stop all’alcol. ‘Mio figlio è entrato in un’età in cui ha bisogno di me dalla mattina alla sera, dunque niente più alcol fin quando vivrà in casa mia’, ha dichiarato in conclusione.

L’attrice sta per tornare sul grande schermo con ‘Serenity’. Nel film diretto da Steven Knight, la Hathway farà coppia con Matthew McConaughey. Durante l’intervista la protagonista di ‘Pretty Princess’ ha parlato con ammirazione del collega e anche della consorte del premio Oscar e si è lasciata andare anche a qualche aneddoto in cui l’alcol è protagonista.

‘Lui e sua moglie sono fantastici. Quando avevamo giorni di riposo dalle riprese sull’isola di Mauritius, andavamo a provare il rum i locali. Io non riesco a bere quanto loro, ma ci siamo divertiti. Ricordo che, dopo la sbornia, dovevo stabilire col regista alcuni dettagli riguardanti il mio personaggio, ma non riuscivo a parlare bene e avevo un occhio mezzo chiuso. A quel punto ho detto di nuovo basta.