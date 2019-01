Adrian, Rosita Celentano difende il padre: ‘È soddisfatto, così è diventato immortale’

La serie tv mandata in onda da Canale 5, Adrian, ha scatenato una serie di polemiche contro Adriano Celentano, ma in sua difesa è intervenuta la figlia Rosita.



Le prime due puntate di Adrian non hanno soddisfatto il pubblico e la critica, e dato vita ad una serie di accuse nei confronti del ‘Molleggiato’. Stando a quanto dichiarato dalla figlia Rosita, però, pare che Celentano non sia affatto deluso dall’esito delle prime due puntate della serie tv a fumetti. Intervistata dal settimanale Spy, ha dichiarato: ‘Mio padre è soddisfatto, non è dispiaciuto. Non è ancora il momento di fare un bilancio perché questo progetto è agli inizi, mancano ancora diverse settimane’.

Rosita Celentano elogia le scelte del padre Adriano

‘Una cosa è certa, con ‘Adrian’, Celentano è diventato immortale’ – ha continuato Rosita Celentano, tessendo le lodi del padre.

Sulla serie tv animata che Canale 5 ha scelto di mandare in onda prima con due puntate evento e poi con un appuntamento settimanale, ci sono ancora una serie di interrogativi.

Primo fra tutti: quanto durerà e quante puntate sono ancora previste? A riguardo ci sono svariate tesi, ma la più accreditata sembra sia quella secondo cui Adrian sarà trasmesso per altre nove settimane in prima serata su Canale 5.

Il pubblico, almeno per il momento, sembra non essere rimasto affatto soddisfatto da quanto mandato in onda finora e, proprio in merito alle critiche, Rosita Celentano ha detto la sua.

‘Non lo capirà la piccola fetta dei non fan, i quali non vedono l’ora di attaccarlo per avere un momento di gloria’ – ha detto la figlia del Molleggiato – ‘E comunque non è obbligatorio capire subito tutto nella vita, ognuno ha i suoi tempi’.

Rosita Celentano si complimenta con Mediaset

‘Anche Mediaset ha avuto un bel coraggio a sposare questo progetto’ – ha detto, ancora, Rosita Celentano, entusiasta per la scelta di Canale 5 di trasmettere in prima serata la serie tv Adrian.

‘A volte è positivo sperimentare e non farsi soltanto condizionare dai punti Auditel’ – ha fatto notare, consapevole che lo share non sia stato tra i migliori per Mediaset.

‘Va bene fare cose leggere che raccolgono una larga fetta di pubblico, ma è anche bello e giusto rischiare e proporre qualcosa che viene visto come una estrema novità’.

‘Sono le cose spesso credute ‘impopolari’ che ci permettono di riflettere e crescere’ – ha continuato lei, attaccando tutti quei programmi trash che rendono gli spettatori passivi.

‘Con mio padre si diventa spettatori ‘attivi’ invece che passivi di fronte a programmi trash’- ha concluso – ‘Non mi vengono in mente altri programmi che dopo la messa in onda coinvolgano così tanta gente a parlarne’.