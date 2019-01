Taylor Mega: ‘Ho perso il conto degli uomini avuti. Tony Effe? Conosciuto sui social’

Tra i concorrenti ufficiali de L’Isola dei famosi 14, Taylor Mega si è raccontata prima della partenza per l’Honduras: nota per il presunto flirt con Flavio Briatore, ha ammesso di aver perso il conto degli uomini che ha conquistato.



Al di là del ‘ricco’ passato sentimentale, Taylor Mega oggi risulta felicemente fidanzata con Tony Effe, trapper della Dark Polo Gang, e proprio di lui si è detta innamoratissima. Intervistata dal settimanale Diva e Donna poco prima di prendere l’aereo che l’ha portata in Honduras per la 14esima edizione de L’Isola dei famosi, la Mega si è raccontata: dal suo rapporto con il denaro fino a quello con gli uomini e con il sesso, ed ha anche candidamente ammesso di essersi rifatta solo alcune parti del corpo.

Taylor Mega: ‘Di Tony Effe mi sono innamorata perché…’

Innamorata del suo Tony Effe, Taylor Mega – vero nome Elisia Todesco – è stata legata in passato ad un altro esponente della trap, Sfera Ebbasta.

Tra i suoi precedenti, anche un flirt – mai confermato – con Flavio Briatore, ma pare che la influencer abbia fatto breccia nel cuore di molti uomini.

‘Ho perso il conto degli uomini che ho avuto nella mia vita’ – ha raccontato – ‘C’è davvero chi riesce a ricordarli tutti?’.

La relazione con Tony Effe è iniziata da qualche mese e grazie ad un messaggio social cui lei, inizialmente, non ha risposto.

‘Ho conosciuto Tony Effe sui social, lui mi aveva scritto in privato molto tempo fa ma non gli avevo risposto. Poi un giorno ho deciso di mettere mi piace ad una sua foto, e ora non ne posso fare a meno’.

‘Non ascolto la trap, ma quando l’ho visto ho detto: ‘Che figo!’ – ha continuato lei, che ha descritto il trapper come ‘un bel ragazzo, molto virile’ che non passa il tempo a ‘pettinarsi e a farsi selfie’.

‘Lui è un vero maschio, ma mi ha fatto innamorare anche con la sua dolcezza infinita’ – ha aggiunto, spiegando di aver trovato con Tony Effe anche la perfetta sintonia tra le lenzuola.

‘Non vivo senza sesso. Mi piace farlo e non me ne vergogno. Anche cinque volte al giorno. Dipende dal partner’ – ha detto lei, svelando – ‘Di Tony mi sono innamorata anche per questo. Tiene ben il ritmo. Il sesso mi piace in tutte le sue sfumature, anche le più estreme’.

Taylor Mega, il denaro e i ritocchini estetici

Influencer da milioni di follower, Taylor Mega è uno dei personaggi più pagati nelle ospitate in discoteca, ma per lei il denaro non è mai abbastanza.

‘Per i miei standard non guadagno mai abbastanza. Avrei bisogno di un milione di ero al mese. Li spenderei in Jet privati e in shopping’ – ha detto, ammettendo di essere ricorsa anche al chirurgo estetico.

‘Solo labbra e tette, come tutte!’ – ha detto senza vergognarsene – ‘Ma il resto è tutto naturale zigomi, sedere…’.

‘Pensano che sia finta solo perché ho i tratti da russa. Non mi tingo nemmeno i capelli: sono bionda vera. Anche dentro!’.