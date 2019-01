Simona Ventura e Giovanni Terzi: prima dedica social, poi il post con Bettarini e la Larini

Simona Ventura è finalmente tornata a sorridere accanto al compagno Giovanni Terzi: i due sono usciti allo scoperto anche sui social con una dedica d’amore che il giornalista ha fatto alla conduttrice.



‘Più profondo è l’amore e più grande è il mistero’ – ha scritto Giovanni Terzi su Instagram allegando una foto della sua mano incrociata a quella di Simona Ventura. Una vera e propria dichiarazione d’amore quella del giornalista per la conduttrice, che ha messo da parte la lunga relazione con Gerò Carraro per trovare di nuovo l’amore in Terzi. La vita della Ventura, dunque, sembra essere rifiorita, così come lei stessa ha recentemente raccontato in una intervista rilasciata al settimanale Oggi.

Simona Ventura, l’amore per Giovanni Terzi

‘La vita mi ha fatto un regalo immenso e inaspettato. Ho paura a dire che siamo felici ma è proprio così’ – ha raccontato Simona Ventura in merito al nuovo legame con Giovanni Terzi.

Dopo la relazione durata otto anni con Gerò Carraro – che, come svelato, l’ha tradita più volte – la conduttrice pensava che il suo periodo nero potesse non finire più.

Invece, nella sua vita ha bussato l’amore, quello per una persona che un tempo le era amica e che oggi ha scoperto essere un ottimo compagno di vita.

E’ tornato, dunque, l’ordine nella quotidianità di Simona Ventura, che è riuscita a ricucire i rapporti con l’ex marito Stefano Bettarini dopo l’esperienza a Temptation Island VIP.

Simona Ventura, la pace con Stefano Bettarini

Ed è stato proprio l’ex calciatore ha definire Simona Ventura come una donna rinata proprio grazie alla relazione con Giovanni Terzi.

Prima di uscire allo scoperto, la conduttrice aveva fatto un viaggio insieme ai figli e a Stefano Bettarini e Nicoletta Larini in Egitto.

Qui, la famiglia allargata è apparsa in totale armonia e, al rientro in Italia, la Ventura e Bettarini hanno deciso di condividere la loro quotidianità insieme ai nuovi compagni, Terzi e la Larini.

E’ stato proprio l’ex marito di Simona a postare su Instagram la foto delle loro quattro mani intrecciate cui ha fatto seguito una didascalia: ‘Squadra che vince non si tocca’.