Morgan: ‘Io e Asia Argento a The Voice? Sarebbe fantastico’. Ma Freccero frena

Qualche giorno fa si è sparsa la voce della possibile presenza di Morgan e Asia Argento tra i giudici della nuova edizione di The Voice, che partirà ad aprile su Rai 2, e interrogato sull’argomento il cantante ha risposto che l’ipotesi non gli dispiacerebbe affatto, ben conoscendo le competenze musicali dell’ex moglie, peraltro già mostrate nel corso della recente quanto fugace (per i noti motivi) esperienza a X Factor. Ma non è detto che questa reunion si farà.

Il primo a ventilare la possibilità di arruolare Morgan e Asia Argento per The Voice of Italy 4 era stato non uno qualunque ma il nuovo direttore di Rai 2, Carlo Freccero, in un’intervista rilasciata a Panorama: ‘Ho messo a punto The Voice con Simona Ventura che partirà il 16 aprile e dove spero di avere in giuria Asia Argento e Morgan. Lo spero, è un sogno’.

Moragn: ‘Asia è musicalmente preparatissima, ha dei gusti fantastici’

Sogno che ha trovato l’immediata condivisione di Morgan, già rientrato su Rai 2 per condurre lo speciale in prima serata su Freddie Mercury e i Queen (giovedì 24 gennaio dopo il Tg2): ‘Io non avrei nulla in contrario’, ha detto l’ex Bluvertigo commentando le parole di Freccero, ‘Del resto Asia è musicalmente preparatissima, ha dei gusti fantastici, è un’intenditrice. Ma se si farà davvero dovete chiederlo al direttore’.

‘Asia Argento e Morgan a The Voice? È presto per parlarne’, spiega Freccero

E il direttore Carlo Freccero, intervenuto a I Lunatici, la trasmissione radiofonica notturna di Radio Rai 2, ha frenato un attimino gli entusiasmi spiegando che al momento nulla è deciso, anche perché all’inizio della trasmissione mancano quasi tre mesi e c’è ancora tempo per definire la squadra dei coach: ‘Asia Argento e Morgan? Non lo so, è ancora presto per parlarne’, ha dichiarato, ‘Sulla giuria siamo ancora in alto mare, ma nelle ultime ore ho risolto i problemi sullo studio di The Voice: si farà a Milano in uno studio dove in questo momento c’è un programma di Rai 1. Il tema della giuria non l’ho ancora affrontato, ho le idee molto chiare, poi bisognerà vedere la disponibilità delle persone’.

Come dire (ma è solo una nostra interpretazione) che potrebbero esserci in ballo questioni di natura economica. Schermaglie contrattuali. Ma tutti pagheremmo una cifra quanto meno simbolica per vedere gli ex coniugi Castoldi insieme a The Voice of Italy…