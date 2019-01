La Vita In diretta, incidente dietro le quinte per Vittorio Sgarbi

Vittorio Sgarbi è stato ospite de La Vita in diretta, ma il critico d’arte ha avuto un piccolo incidente dietro le quinte. La conduttrice Francesca Fialdini interrotta da un boato è stata costretta a fermarsi. Una volta accertate le condizioni del suo ospite è riuscita ad andare avanti.

Vittorio Sgarbi è infatti caduto dietro le quinte de La Vita in diretta. Fortunatamente l’ospite di Francesca Fialdini e Tiberio Timperi non si è fatto male. A documentare quanto accaduto nel backstage, una foto apparsa sull’account ufficiale del programma pomeridiano di Rai 1.

La Vita in diretta, Vittorio Sgarbi cade nel backstage

Una caduta con il botto quella di Vittorio Sgarbi a La Vita in diretta. Il boato si è udito anche in studio tanto che Francesca Fialdini, intenta a presentare uno dei suoi spazi all’interno del programma, è apparsa piuttosto disorientata. La conduttrice è stata infatti interrotta dal frastuono che si è generato dietro le quinte a seguito della caduta di Vittorio Sgarbi.

Dopo aver esitato un po’ ed essersi accertata che non fosse accaduto nulla di grave, la Fialdini ha proseguito come sempre. Per spiegare ai telespettatori quanto accaduto, sui profili social del programma è stata condivisa una foto in cui si vede Vittorio Sgarbi a terra.

‘Piccolo incidente per Vittorio Sgarbi nel backstage de La Vita in diretta, per fortuna sta bene e vi saluta con la sua affezionata parola: ‘Capre!”, si legge sull’account Twitter del programma.

Piccolo incidente per @VittorioSgarbi nel backstage de #LaVitaInDiretta, per fortuna sta bene e vi saluta con la sua affezionata parola: “Capre!” 😁 pic.twitter.com/XsUP15u71X — La Vita In Diretta (@vitaindiretta) January 23, 2019

Sgarbi era appena uscito dallo studio quando è precipitato a terra nel backstage dello show di Rai 1. Il critico d’arte è stato ospite della puntata di ieri del La Vita in Diretta dove ha commentato l’episodio riguardante le quattro ragazze rimaste senza benzina, soccorse sulla A14 all’altezza di Taranto.

L’immagine della caduta di Sgarbi, postata dall’account ufficiale della trasmissione di Rai 1, ha ottenuto immediatamente una gran quantità di like e di condivisioni. ‘Anche le capre cadono’, ha scritto un utente ironicamente nel commentare l’episodio.