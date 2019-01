Elodie, importunata sulla metro di Roma, si sfoga sui social: ‘È pieno di str….’

Mattinata con fuori programma per la cantante Elodie, che è stata importunata sulla metropolitana di Roma a causa del suo look (in effetti improbabile, ma non per questo meritevole di insulti). Secondo il racconto dell’artista salentina, a infastidirla è stata una signora che ha avuto da ridire sul modo in cui era vestita. Dopo l’episodio Elodie si è sfogata sui social, chiedendosi come mai molta gente non si faccia gli affari suoi.

‘Ho deciso che userò Instagram anche per raccontare le cose assurde che mi capitano’, ha detto Elodie iniziando a descrivere l’accaduto in una storia, ‘Oggi sono uscita in tuta e con i leggins perché dovevo andare in palestra. Quindi prendo la metro, entro nel vagone, e vedo che davanti a me c’è una signora che mi guarda con la faccia disgustata…’.

‘Ma se va in giro così tutti le guardano il sedere’

Il motivo di tanto ‘disgusto’ è presto detto: ‘Io giustamente la guardo e dico: mi scusi signora, c’è qualche problema? Lei si volta e mi fa (Elodie imita la voce della signora, ndr): ma se va in giro così tutti le guardano il sedere’.

Evidentemente i leggins di Elodie erano particolarmente attillati, ma il punto non è questo.

‘Avrei voluto dirle: io mi vesto come c…o mi pare’, ha proseguito Elodie nel suo racconto, ‘Ma dato che sono una persona educata le ho detto: signora credo che io possa vestirmi come voglio, e comunque non sono uscita da casa in perizoma e non sto dando fastidio a nessuno’.

‘C’è gente che cerca di dar fastidio al prossimo facendolo sentire a disagio’

Poi, una volta divincolatasi dalla signora, ecco la morale finale sulla vicenda: ‘C’è gente che ancora oggi cerca di dar fastidio al prossimo facendolo sentire a disagio. Beh, con me non ci riescono e spero che non ci riescano con nessuno. E vaff….lo!’

Intanto Elodie ha cambiato nuovamente manager

Questo episodio che ha visto Elodie ‘importunata’ sulla metro di Roma giunge a soli due giorni di distanza da un’altra notizia, secondo noi più importante, che riguarda la cantante uscita da Amici 2016: dopo soli due anni e ancora nessun album pubblicato si è chiuso il rapporto lavorativo tra Elodie Di Patrizi e il suo manager Fabrizio Giannini, che segue pure Tiziano Ferro. La rottura, anche se di comune accordo, è avvenuta per divergenze artistiche. Da ricordare che Elodie si era affidata a Giannini dopo aver lasciato Francesca Savini, manager di Emma.