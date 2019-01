Brad Pitt e Charlize Theron insieme? Angelina Jolie non gradisce

Ancora non è sicuro che Brad Pitt e Charlize Theron si stiano effettivamente frequentando (per il momento sono solo rumors) che già sono uscite voci sulla reazione di Angelina Jolie, la quale, si dice, non sarebbe affatto contenta della notizia. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, la ‘Malefica’ del cinema avrebbe accolto negativamente la possibile liaison tra l’ex marito e la bellissima sudafricana, non tanto per gelosia (per lei ormai Brad è un capitolo chiuso per sempre) quanto per antipatia personale verso Charlize.

‘Angelina Jolie non è mai stata particolarmente amichevole nei confronti di Charlize Theron perché in passato sono state più volte in competizione per gli stessi ruoli’, si legge sul settimanale Grazia, che ha citato una fonte vicina all’attrice.

Sembra che ad Angelina dia fastidio soltanto che se ne parli…

E nonostante le voci di questo ‘avvicinamento’ tra Brad Pitt e Charlize Theron non siano ancora state confermate, sembra che ad Angelina dia fastidio soltanto che se ne parli: ‘Lei vede questa frequentazione tra Brad e Charlize come una sorta di tradimento’, ha aggiunto questa fonte anonima, ‘Non le piace affatto e spera che non sia vera’.

Certo che la Jolie, dopo aver dato il benservito al ‘povero’ Brad Pitt chiedendogli il divorzio (se a torto o a ragione lo sanno soltanto loro), vorrebbe pure dire la sua sul nome della nuova partner dell’ex marito? Non vi sembra un po’ troppo?…

È probabile che Angelina e Jolie non si amino per davvero

Per quanto riguarda invece i rapporti del passato tra Angelina e Charlize, in effetti è probabile che tra le due ci siano stati momenti di tensione, del resto stiamo parlando di due attrici che bene o male hanno segnato gli ultimi 25 anni di cinema hollywoodiano, ma che, strano a dirsi, non hanno mai recitato insieme.

Per la Jolie è un problema di invidia?

Inoltre Angelina Jolie potrebbe nutrire per la coetanea Charlize (le due sono nate entrambe nel 1975 ad appena 2 mesi e 3 giorni di distanza l’una dall’altra) una qualche invidia perché a differenza della rivale non è mai riuscita a vincere l’Oscar come miglior attrice protagonista, dovendosi accontentare della statuetta di minor prestigio assegnata alla miglior attrice NON protagonista.

Però parliamo di quisquilie, probabilmente ad Angelina non va soltanto giù che Brad si sia già rifatto una vita e non con una qualsiasi. Vediamo quanto ci metterà a rispondere.