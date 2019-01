Veronica Pivetti: ‘Un incendio mi ha portato via tutto, ma sono ripartita’

Presto la rivedremo nuovamente alla guida di Amore Criminale ma oggi Veronica Pivetti, voce narrante del format Nuovi Eroi su Rai 3, ha raccontato un drammatico episodio che ha cambiato la sua vita ma dal quale è riuscita a ripartire nonostante tutto, trovando persino nuovo slancio. L’attrice milanese ha inoltre aggiornato i fan sulla sua situazione sentimentale, confessando di essere serenamente single.

‘A 50 anni mi è veramente cambiata la vita’, ha spiegato Veronica Pivetti al settimanale Chi, ‘Un incendio mi ha portato via tutto, una volta spente le fiamme non avevo più nulla. Ho deciso perciò di ripartire da me stessa: non è stato facile ma quella brutta esperienza mi ha spronata’.

‘La mancata maternità non mi ha mai messa in crisi’

E adesso si sente finalmente un’altra donna: ‘Non so se posso definirmi libera ma faccio di tutto per esserlo. Cerco sempre di fuggire dalle convenzioni, per esempio la mancata maternità non mi ha mai messa in crisi: non sono una di quelle che crede che la realizzazione di una donna passi solo attraverso la nascita di un bambino’.

‘Oggi sono una donna serenamente divorziata’

Nomini un bambino e il pensiero corre subito alla vita sentimentale di Veronica, a dire il vero fin qui non particolarmente fortunata: ‘Ma non rimpiango la mia gioventù, anzi a 50 anni suonati (a febbraio saranno 54, ndr) ho trovato la felicità. Oggi sono una donna serenamente divorziata (dal collega Giorgio Ginex, ndr), in amore ho sempre sbagliato perché ho dato le cosiddette perle ai porci’.

Quel tradimento scoperto grazie al vicino di casa…

E fra i tanti amori sbagliati uno le ha lasciato un ricordo quanto meno divertente: ‘Una volta ho scoperto il tradimento di un mio ex compagno, e sapete come ci sono riuscita? Un vicino di casa mi ha fermata sul pianerottolo per riferirmi candidamente che il mio partner mi tradiva con sua moglie, e che questo ci rendeva in qualche modo ‘parenti’.

Conoscendo Veronica Pivetti probabilmente si sarà fatta una sana risata!…