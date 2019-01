Simona Ventura: ‘Gerò Carraro mi tradiva da tempo, ora sono di nuovo innamorata’

Si scopre qualche altarino sulla fine della relazione tra Simona Ventura e Gerò Carraro e svelarlo è la stessa conduttrice piemontese, prossima a tornare in Rai per condurre una nuova edizione di The Voice. Super Simo ha rivelato infatti che il suo ex compagno ha iniziato a frequentare la sua nuova fiamma Laura Moretti quando ‘ufficialmente’ stava ancora con lei: ‘Se l’avesse ammesso subito ci saremmo risparmiati tanti fastidi…’.

Come probabilmente ricorderete, Simona Ventura e Gerò Carraro si sono detti addio lo scorso ottobre, dopo 8 anni di convivenza, in un video pubblicato sui social nel quale hanno dichiarato che sarebbero rimasti comunque in buoni rapporti. E in effetti è così, solo che l’ex regina de L’Isola dei Famosi ha raccontato al settimanale Oggi che il distacco da Gerò non è stato poi tanto pacifico.

‘Io e Gerò ci siamo lasciati con civiltà e così deve proseguire il nostro rapporto’

‘Dopo tanti anni trascorsi con lui è stato doloroso decidere di lasciarsi. Vedo che anche lui ha ritrovato l’amore e gli auguro di essere felice. Però la relazione con Laura Moretti durava da tempo e se lui lo avesse ammesso, ci saremmo risparmiati tanti fastidi. Pazienza. Non aggiungo altro perché io e Gerò ci siamo lasciati con civiltà e così deve proseguire il nostro rapporto’.

Simona Ventura avrebbe apprezzato maggiore sincerità dall’ex compagno

Simona Ventura non ha specificato se l’ingresso in scena della ‘terza incomoda’ Laura Moretti sia stata la causa scatenante della fine del rapporto con Carraro, o se la donna sia apparsa quando la crisi già in atto (forse di più la seconda). Sta di fatto che la conduttrice avrebbe apprezzato maggiore sincerità dall’ex compagno, con cui però ha per lo meno recuperato un dialogo civile. Anche perché Gerò Carraro, per sua stessa ammissione, è legatissimo alla figlia adottiva di Simona, Caterina, e vuole assolutissimamente continuare a frequentarla.

‘Sono innamorata pazza di Giovanni Terzi’

Tutto questo mentre Simona Ventura ha iniziato pure lei una nuova relazione con il giornalista e scrittore, nonché opinionista in varie trasmissioni televisive, Giovanni Terzi: ‘Ma non sono una ragazzina’, ha specificato Simona, ‘Non passo da una storia all’altra con leggerezza. Però di Giovanni sono innamorata pazza: ci siamo conosciuti lo scorso dicembre a casa di amici comuni ed è scoccata immediatamente la scintilla. La vita mi ha fatto un regalo immenso e inaspettato. Sono felice, ma anche serena perché io Giovanni siamo uguali e uniti da una grande affinità elettiva: ci guardiamo e ci capiamo’.

Quanto durerà?