Per Perla Maria, la figlia quasi tredicenne di Maria Monsé è arrivata la grande occasione. La giovane promessa sarà infatti conduttrice di un talent show. A scritturare la bambina ormai ospite quasi fisso nei programmi di Barbara D’Urso, è stato Valerio Merola.

Ad annunciare che Perla Maria sarà conduttrice di un talent show è stata la mamma Maria Monsé. L’ex gieffina ha presentato l’evento come ‘il debutto’ della figlia. L’attrice ha sempre sostenuto che la sua bambina sogna di sfondare nel mondo dello spettacolo.

Maria Monsé, la figlia Perla Maria conduttrice di un talent show

La scorsa domenica Maria Monsé è stata accusata di plagiare la mente della sua bambina e di spingerla a realizzare quello che è in realtà un suo sogno. Salvo Veneziano ha consigliato infatti alla quasi tredicenne di portare avanti i suoi desideri e non quelli della mamma.

La stessa Perla Maria ha ribadito con forza di essere lei a sognare una vita sotto i riflettori. Valerio Merola le ha offerto una prima occasione e il prossimo 25 gennaio la bambina sarà la conduttrice di ‘Bravissima’ descritto come il primo talent show in assoluto della televisione italiana, ideato da Valerio Merola nel 1991.

Grande orgoglio per Maria Monsé che su Instagram ha dato l’annuncio parlando di ‘debutto’. ‘Presto Perlina prenderà il mio posto’, ha scritto la mamma. ‘Per la prima volta sul palco come presentatrice (categoria junior) la baby star Perla Maria’, è ciò che si legge sulla locandina dell’evento. Insomma la figlia di Maria Monsé ormai è una sorta di special guest.

Una bella notizia per Monsé e Perla Maria che continuano per la loro strada lasciandosi alle spalle le critiche. ‘A tutti coloro che hanno elargito i loro per i preziosi consigli suggerendo di tenerla in disparte… come vedete ‘francamente ce ne infischiamo”, ha aggiunto Maria Monsé.

L’ex gieffina è stata spesso attaccata per l’eccessiva esposizione mediatica della figlia. Ovviamente la notizia del debutto di Perla Maria non ha che riacceso le polemiche.

Molti utenti hanno puntato il dito contro la Monsé accusandola di far crescere la quasi tredicenne non come una bambina della sua età ma come una piccola vip. Non resta che attendere il debutto.