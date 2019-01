Fedez, tapiro per il gossip sul flirt con Silvia Provvedi: ‘L’ho conosciuta prima di Chiara’

Negli ultimi giorni Fedez è stato travolto dal gossip su un presunto flirt con Silvia Provvedi e Striscia la notizia ha consegnato il tapiro d’oro al rapper.



E’ stato Fabrizio Corona a dichiarare di essere stato tradito da Silvia Provvedi che, a suo dire, si sarebbe concessa una ‘scappatella’ con Fedez. Immediatamente, il pensiero del pubblico è volato a Chiara Ferragni e in tanti hanno ipotizzato che il flirt tra il rapper e la ‘Donatella mora’ fosse avvenuto nello stesso periodo in cui lui aveva iniziato a frequentare la nota influencer. La Ferragni aveva già provveduto a smentire via social, ma Valerio Staffelli ha raggiunto Fedez per consegnargli il Tapiro d’oro e farsi raccontare la sua verità.

Fedez: ‘Corona ha omesso le date’

‘Il signor Fabrizio Corona ha detto che ha avuto una relazione con la signora Provvedi’ – ha ironicamente fatto presente il tapiroforo a Fedez, che ha spiegato – ‘Sì, ma ha omesso le date’.

Il neo marito di Chiara Ferragni, quindi, ha ammesso il flirt con la ex compagna di Fabrizio Corona, ma ha sottolineato che tutto è avvenuto quando la conoscenza con la moglie non era ancora iniziata.

‘Probabilmente per fare promozione al libro che deve uscire, almeno credo’ – ha aggiunto Fedez, ritenendo che le dichiarazioni di Corona siano state fatte per semplice pubblicità.

‘Non ho avuto una relazione con Silvia Provvedi, mi sono conosciuto, ma molti anni fa’ – ha continuato lui, che alla curiosità di Staffelli su eventuali incontri intimi con la ex di Corona, ha scelto di non rispondere.

‘Preferisco non esasperare la situazione, non mettere in piazza queste cose’ – ha concluso Fedez, incalzato ancora dall’inviato di Striscia la notizia.

Fedez: ‘Non ho mai tradito Chiara Ferragni’

Al termine dell’intervista di Valerio Staffelli a Fedez, il rapper ha precisato di non aver mai tradito Chiara Ferragni e rimproverato a Fabrizio Corona l’aver omesso le date.

‘Vedevo Silvia 4 o 5 anni fa, quando non conoscevo ancora Chiara…ma era una cosa che si sapeva già!’ – ha detto ancora, preferendo non aggiungere altro al gossip.

Fedez, quindi, ha accettato di buon grado e con grande ironia il tapiro di Striscia la notizia e proseguito nella sua campagna pubblicitaria in vista dell’uscita del nuovo album.