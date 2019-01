Barbara D’Urso: ‘Mediaset mi ha chiesto di tornare con Domenica Live alle 14’

L’esperimento delle 17 potrebbe finire molto presto: Barbara D’Urso ha rivelato che Mediaset le ha chiesto di riportare Domenica Live all’orario originario delle 14, tornano quindi in aperta competizione con la Domenica In di Mara Venier. Carmelita però non ha ancora accettato, essendo troppo impegnata nella messa a punto del suo nuovo format serale: ‘Dobbiamo partire a febbraio e siamo in ritardo’, ha spiegato la conduttrice.

In effetti la decisione di spostare Domenica Live dalle 14 alle 17, lasciando campo libero alla concorrenza di Domenica In, aveva lasciato tutti perplessi (e i risultati hanno dato ragione agli scettici). Ora però sembrerebbe che l’azienda di Cologno Monzese voglia fare un rapido dietrofront, ma non è detto che la D’Urso accetti la proposta.

‘Mi hanno chiesto di tornare a fare Domenica Live dalle 14 e non dalle 17 come da qualche settimana’, ha confermato Barbara D’Urso a Leggo, ‘Di nuovo tutte e cinque le ore! Ma ho risposto: ragazzi, devo trovare il tempo per scrivere il nuovo programma’.

‘Il nuovo programma sarà una specie di Domenica Live ma con dinamiche diverse’

Nuovo programma che, come detto, partirà a febbraio in prima serata su Canale 5, presumibilmente dopo il Festival di Sanremo 2019: ‘Lo sto ancora scrivendo, sarà una specie di Domenica Live molto ampliata con dinamiche diverse. Siamo in ritardo, non c’è neanche lo studio. Inizieremo a metà febbraio, ma comunque io sono abituata a fare le cose così, all’ultimo momento. Con il Grande Fratello 2018 ho fatto tutto quindici giorni prima. Ah, a proposito: ad aprile ricomincerò pure col GF’.

‘Mediaset non mi libererà mai, ma io un giorno farò Sanremo’

Tutto rigorosamente sulle reti Mediaset, che a farsi sfuggire Barbara D’Urso non ci pensa proprio. Anche se lei un salto in Rai lo farebbe molto volentieri: ‘È vero, a Mediaset non mi farebbero mai andare in Rai, mi tengono incatenata. Ma io sono felicemente incatenata! Però prima o poi saranno costretti a scatenarmi quando farò il Festival di Sanremo. Perché un giorno lo farò, statene certi’.

‘Baglioni e Salvini? Sono entrambi due artisti’

Claudio Baglioni può comunque dormire sonni tranquilli dato che Barbara D’Urso è una sua grande fan: ‘Seguo con molto amore Baglioni. La polemica con Salvini? Sono due anfitrioni, quindi può esserci zuffa, ma sono anche due artisti: sì, pure Salvini è un artista, essendo un grande comunicatore’.