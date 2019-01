Oscar 2019 nomination: Bohemian Rhapsody in corsa per cinque statuette

È iniziata la grande corsa agli Oscar 2019: le nomination, appena annunciate al Samuel Goldwyn Theater di Beverly Hills, hanno svelato i film e i protagonisti che nella notte tra il 24 e il 25 febbraio si contenderanno le ambite statuette nel corso della scintillante Notte delle Stelle in programma al Dolby Theatre di Los Angeles. Ci sono ovviamente tutti i personaggi che hanno dominato l’ultima stagione cinematografica, più qualche sorpresa. Vediamo quale.

I film con più nomination agli Oscar 2019, con ben 10 candidature a testa, sono Roma del messicano Alfonso Cuaron e La Favorita del greco Yorgos Lanthimos. Forse per la prima volta nella storia dei premi Oscar le nomination sono dominate da due pellicole dirette da registi non anglofoni, anche se La Favorita è una co-produzione irlandese-britannico-americana girata in lingua inglese e interpretata da un cast hollywoodiano.

Leggi anche: Leonardo DiCaprio deve restituire un premio Oscar (ma non il suo)

Sono molto ben messi anche Vice – L’Uomo Nell’Ombra e A Star is Born, che hanno avuto otto nomination, Black Panther con sette (primo film tratto da un fumetto a ricevere la candidatura come miglior film), BlacKkKlansman con sei e Bohemian Rhapsody e Green Book a cui ne sono state assegnate cinque.

A tal proposito c’era molta attesa per vedere quante nomination avrebbe ottenuto il film dei record Bohemian Rhapsody (il biopic, non solo musicale, di maggior successo della storia del cinema) che racconta la vita di Freddie Mercury e dei Queen fino al Live Aid del 1985: ebbene, la pellicola diretta da Bryan Singer ha preso, come detto, cinque candidature nelle categorie miglior film, miglior attore protagonista (Rami Malek), miglior montaggio (John Ottman), miglior sonoro (Paul Massey, Tim Cavagin e John Casali) e miglior montaggio sonoro (John Warhurst e Nina Hartstone).

Leggi anche: Golden Globe 2019, i vincitori: trionfo per Bohemian Rhapsody e Rami Malek

Molto bene anche Lady Gaga che si prepara a dare battaglia alle accreditatissime Glenn Close, Olivia Colman, Melissa McCarthy e Yalitza Aparicio per vincere la statuetta come miglior attrice protagonista per A Star is Born. La celebre popstar ha ottenuto pure la candidatura per la miglior canzone originale con Shallow, insieme ai co-autori Mark Ronson, Anthony Rossomando e Andrew Wyatt.

Oscar 2019 nomination: tutti i candidati

Miglior film

A Star is Born

BlacKkKlansman

Black Panther

Bohemian Rhapsody

Green Book

La favorita

Roma

Vice – L’uomo nell’ombra

Miglior regia

Adam McKay, Vice – L’uomo nell’ombra

Alfonso Cuaron, Roma

Pawel Pawlikowski, Cold War

Spike Lee, BlacKkKlansman

Yorgos Lanthimos, La favorita

Miglior attore protagonista

Bradley Cooper, A Star Is Born

Christian Bale, Vice – L’uomo nell’ombra

Rami Malek, Bohemian Rhapsody

Viggo Mortensen, Green Book

Willem Dafoe, Sulla soglia dell’eternità

Miglior attrice protagonista

Glenn Close, The Wife

Lady Gaga, A Star Is Born

Melissa McCarthy, Can You Ever Forgive Me?

Olivia Colman, La favorita

Yalitza Aparicio, Roma

Miglior attore non protagonista

Adam Driver, BlacKkKlansman

Mahershala Ali, Green Book

Richard E. Grant, Can You Ever Forgive Me?

Sam Elliott, A Star Is Born

Sam Rockwell, Vice – L’uomo nell’ombra

Miglior attrice non protagonista

Amy Adams, Vice – L’uomo nell’ombra

Emma Stone, La favorita

Regina King, Se la strada potesse parlare

Rachel Weisz, La favorita

Marina de Tavira, Roma

Miglior sceneggiatura originale

First Reformed

Green Book

La favorita

Roma

Vice – L’uomo nell’ombra

Miglior sceneggiatura non originale

Spike Lee, BlacKkKlansman

Joel e Ethan Coen, La ballata di Buster Scruggs

Nicole Holofcener e Jeff Witty, Can you ever forgive me?

Barry Jenkins, Se la strada potesse parlare

Eric Roth, Bradley Cooper, Will Fetters, A Star is born

Miglior film d’animazione

Gli Incredibili 2

Isola dei Cani

Mirai

Ralph Spacca Internet

Spider-Man: Into the Spider-Verse

Miglior film straniero

Never Look Away (Germania)

Shoplifters (Giappone)

Capernaum (Libano)

Roma (Messico)

Cold War (Polonia)

Miglior cortometraggio

Detainment

Fauve

Mother

Marguerite

Skin

Miglior documentario

Free Solo

Hale County this morning, this evening

Minding the gap

Of fathers and sons

RBG

Miglior cortometraggio documentario

Black Sheep

End Game

Lifeboat

A night at the garden

Period. End of sentence

Miglior cortometraggio di animazione

Animal Behaviour

Bao

Late Afternoon

One small step

Weekends

Miglior colonna sonora originale

Black Panther

BlacKkKlansman

Se la strada potesse parlare

L’isola dei cani

Il ritorno di Mary Poppins

Miglior canzone originale

‘All The Stars’, Black Panther

‘I’ll Fight’, RBG

‘Shallow’, A Star is Born

‘The Place Where Lost Things Go’, Il ritorno di Mary Poppins

‘When A Cowboy Trades His Spurs For Wings’, La ballata di Buster Scruggs

Miglior trucco e acconciature

Border

Maria Regina di Scozia

Vice – L’uomo nell’ombra

Migliore scenografia

Black Panther

La favorita

First Man

Il ritorno di Mary Poppins

Roma

Miglior effetti speciali

Avengers: Infinity War

Cristopher Robin

First Man

Ready Player One

Solo: A Star Wars Story

Miglior fotografia

Cold War

La favorita

Never look away

Roma

A Star is Born

Migliori costumi

La ballata di Buster Scruggs

Black Panther

La Favorita

Il ritorno di Mary Poppins

Maria Regina di Scozia

Miglior montaggio

BlacKkKlansman

Bohemian Rhapsody

Green Book

La favorita

Vice – L’uomo nell’ombra

Miglior sonoro

Black Panther

Bohemian Rhapsody

First Man

A quiet place

Roma

Miglior montaggio sonoro

Black Panther

A Star is Born

Bohemian Rhapsody

First Man

Roma.