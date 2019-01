Morgan, la ex Jessica Mazzoli: ‘Hai messo i capelli all’asta? Devolvi il ricavato a tua figlia’

Nuova guerra tra Morgan e la ex compagna Jessica Mazzoli, la cantante che l’artista ha conosciuto a X Factor e con la quale ha deciso di mettere al mondo una figlia.



La fine della relazione tra i due ha scatenato una serie di attacchi, l’ultimo arriva via social proprio da Jessica Mazzoli, che si è infuriata dopo un post di Morgan. In uno degli ultimi scatti pubblicati su Instagram, l’artista ha annunciato che metterà in vendita i suoi capelli: ‘Questa è l’ultima notte dei miei 400.000 capelli’ – ha scritto Morgan, allegando una foto che lo ritrae con una folta chioma bianca – ‘Domani taglio drastico. Li rivedrete presto su eBay. Un euro cadauno’. L’annuncio poteva essere interpretato in modo ironico, ma la Mazzoli si è scatenata in modo furibondo.

Jessica Mazzoli contro Morgan

‘Hai messo i tuoi capelli all’asta? Devolvi il ricavato a tua figlia’ – ha sbottato la ex compagna di Morgan, che già precedentemente lo aveva accusato di non essere partecipe alla vita della piccola Lara.

La Mazzoli ha rimproverato a Morgan l’indifferenza che mostra nei confronti della figlia – ‘Natale zero. Compleanno zero. Gli auguri?! Zero’ – e lo ha accusato di usare il suo denaro nel modo sbagliato.

‘Io mi sarei vergognata al tuo posto di andare a fare il pagliaccio in giro con i talent show e in generale ovunque’ – si legge ancora nel post social della Mazzoli.

‘Tanto lo sa il mondo intero qual è la destinazione del tuo cachet’ – ha continuato Jessica, concludendo – ‘L’indifferenza e l’incoerenza sono i sentimenti che ti contraddistinguono’.

Morgan, le accuse di Jessica Mazzoli e di Asia Argento

Non è la prima volta, tuttavia, che Morgan viene accusato dalle sue ex compagne di non avere cura dei figli avuti durante le relazioni.

La prima a puntargli il dito contro è stata Asia Argento, che lo ha portato in tribunale accusandolo di non aver pagato per lungo tempo i duemila euro al mese stabiliti dal giudice per il mantenimento di Anna Lou.

Poi, è stato il turno di Jessica Mazzoli, che ha accusato Morgan di essere completamente assente nella vita della figlia Lara.

In una intervista del 2017 a Chi, la ex cantante di X Factor aveva spiegato: ‘Sporadicamente si assume le sue responsabilità. Quando parlo di soldi con lui si arrabbia di brutto. Se dico: ‘Ho questa spesa da sostenere’. Lui mi risponde: ‘Qui tutti mi chiedono soldi’. Ma Lara non è ‘tutti’.

