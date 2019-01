Lorella Cuccarini riceve il tapiro dopo la lite con Heather Parisi: ‘Non strumentalizzate le mie parole’

Lorella Cuccarini ha ricevuto il tapiro d’oro. Dopo le dichiarazioni della ballerina sulle sue presunte posizioni pro-Salvini e la conseguente lite social con Heather Parisi, Valerio Staffelli di Striscia La Notizia ha raggiunto la Cuccarini per consegnarle l’onorificenza satirica del tg di Antonio Ricci.

La showgirl ne ha approfittato per chiudere la questione e mettere un punto sulla discussione con la sua ‘nemica amatissima’, ma anche per fare un appello. La Cuccarini ha infatti chiesto che le sue dichiarazioni non vengano strumentalizzate anche perché non apprezza particolarmente le etichette.

Lorella Cuccarini riceve il tapiro d’oro e commenta la lite con Heather Parini

Valerio Staffelli ha incontrato Lorella Cuccarini a Mestre. L’inviato di Striscia la Notizia ha consegnato alla ballerina il tapiro d’oro e le ha chiesto di commentare la discussione social con Heather Parisi.

La diatriba tra le due ballerine dura da anni, ma recentemente i toni si sono riaccesi. A catturare l’attenzione della Parisi alcune recenti dichiarazioni della Cuccarini che ha espresso parere positivo sull’attuale esecutivo. ‘Mi dite che bloccare l’immigrazione è di destra? È sacrosanto’, ha dichiarato la showgirl italiana.

L’ex giuduce di Amici è intervenuta sui social attaccando la collega e definendola una non ballerina. La reazione della Cuccarini non si è fatta attendere. ‘Vivi con tuo marito in un paradiso fiscale, che ne sai dei problemi di chi paga le tasse in Italia?’, ha scritto in un tweet la showgirl.

Raggiunta da Valerio Staffelli, l’inviato di Striscia La Notizia ha chiesto alla Cuccarini un commento sulla lite social con la collega. ‘Facciamo finta di niente, non è successo niente. Buttiamolo alle spalle’, ha detto la ballerina. Staffelli le ha poi chiesto quando finirà questa lunga diatriba con la Parini. ‘Per me è chiusa lì’, ha risposto la showgirl.

‘Mi piace il confronto e non l’insulto. Non mi piace avere una casacca, non l’ho avuta in 34 anni di lavoro e quindi non vorrei venissero strumentalizzate le cose che dico’, ha aggiunto la Cuccarini.